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Ukrayna'da korkutan gelişme! 'İnsanlar yemek için birbirlerine saldırmaya başladı'

10.03.2022 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi devam ederken Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden (ICIRC) bir yetkili, çarpıcı bir iddiada bulundu. İddiaya göre Rus ordusunun kuşatması altındaki liman kenti Mariupol'de insanlar yemek için birbirlerine saldırmaya başladı.

Ukrayna'da korkutan gelişme! 'İnsanlar yemek için birbirlerine saldırmaya başladı'

Ukrayna'ya yönelik işgal devam ederken Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden (ICIRC) bir yetkili, Rus ordusunun kuşatması altındaki liman kenti Mariupol'de insanların "yemek için birbirlerine saldırmaya başladığını” iddia etti.

SESLİ MESAJ YAYINLADI

Rusya’nın kuşatması altındaki Ukrayna’nın liman kenti Mariupol'de yaşam şartları gittikçe kötüleşiyor. Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin (ICIRC) Mariupol'deki Heyet Başkanı Sasha Volkov yayınladığı sesli mesajında, kentteki yiyecek ve su kaynaklarının tehlikeli derecede düşük seviyelere ulaştığına dair haberler olduğunu aktardı. Volkov, birçok ailenin çocuklarını beslemek için yiyeceklerinin tükendiğini ifade ederek, bazı bölgelerde durumun daha kötü olduğunu ve insanların "yemek için birbirlerine saldırmaya başladığını" aktardı.

'DİYABET VE KANSER İLAÇLARI BULUNAMIYOR'

Mariupol'da "sebzelerin karaborsaya" düştüğünü ifade eden Volkov, kentte et ve benzeri gıdaların ise bulunmadığını belirtti. Kentteki ilaçların da azaldığını dikkat çeken Volkov, bazı hastanelerin çalışmaya devam etmesine rağmen, şehrin eczanelerinin "dört ila beş gün önce yağmalandığını" belirtti. Volkov, "Çoğumuz, nem ve soğuk nedeniyle hastalanmaya başladık" ifadelerini kullanarak, insanların farklı ilaçlara ihtiyacı oluğunu ve özellikle diyabet ve kanser hastaları için kentte ilaç bulunamadığını belirtti.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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