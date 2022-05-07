Ukrayna'dan sevindiren haber: Cumhurbaşkanının emri yerine getirildi! Bütün kadınlar, çocuklar ve yaşlılar...

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları sürerken, Ukrayna’nın Mariupol kentindeki Azovstal çelik fabrikasında bulunan sivillerin tahliyesine ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Azovstal çelik fabrikasından tüm kadın, çocuk ve yaşlılar tahliye edildi. Cumhurbaşkanının emri yerine getirildi. Mariupol insani operasyonunun bu kısmı tamamlandı" ifadelerini kullandı.

"24 SAATTE 107 RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ"

Rusya’nın Ukrayna’da saldırıları devam ederken, Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndan bir açıklama geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Rusya’nın son 24 saat içinde verdiği kayıplar aktarılırken, "Ukrayna ordusu son 24 saatte 107 Rus askeri personelini, 8 ana muharebe tankını, 1 zırhlı personel taşıyıcıyı, 11 piyade savaş aracını, 4 MTLB yardımcı zırhlı aracını, 5 askeri aracı ve 2 insansız hava aracını imha etti" denildi.

Ukrayna ordusu tarafından savaşın başından bu yana 25 bin 100 Rus askeri öldürüldü.

