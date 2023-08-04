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  4. Ukrayna'dan tahıl koridoru açıklaması: Putin’i döndürebilecek tek lider Erdoğan

Ukrayna'dan tahıl koridoru açıklaması: Putin’i döndürebilecek tek lider Erdoğan

04.08.2023 01:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'dan Rusya'nın, 17 Temmuz'da sona erdirdiği Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i anlaşmaya döndürebilecek tek lider olduğunu belirtti.

Ukrayna'dan tahıl koridoru açıklaması: Putin’i döndürebilecek tek lider Erdoğan

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, devlet ajansı Ukrinform'a yaptığı açıklamada, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’na değindi. Kuleba, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya'yı Karadeniz Tahıl Girişimi'ne döndürme çabalarını koordine ettiklerini belirtti.

Rusya’nın anlaşmayı durdurduğunu anımsatan Kuleba, Ukrayna’nın Türkiye ile Putin’in bu anlaşmaya dönmesi konusunda etkileşimde olduğunu ifade etti.

Kuleba, şunları kaydetti:

"Ukrayna, Putin'in Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’na dönmesi için Erdoğan ile koordinasyon halinde. Erdoğan da bu konuda Zelenskiy ile koordinasyon içinde. Bu karşılıklı çıkar. Erdoğan, Putin'in anlaşmaya dönmesini sağlayabilecek tek lider."

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TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için Birleşmiş Milletler (BM), Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, süresi dolan anlaşmaya ilişkin 17 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Recep Tayyip Erdoğan putin

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