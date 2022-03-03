Ukrayna güçleri Rusya’ya ait çok sayıda hava savunma sistemi ele geçirdi

Rus işgalinin 9. gününe girilirken Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmalar tüm şiddetiyle sürüyor. Ukrayna ordusu ve gönüllü olarak savunmaya katılan güçler ise zaman zaman Rus ordusuna ait zırhlı araç, tank ve hava savunma sistemlerini ele geçiriyor.

ELE GEÇİRİLEN ARAÇLAR ATEŞE VERİLDİ

Ülkeden son gelen görüntülerde ise Mıkolayiv kentinde Rusya’ya ait çok sayıda hava savunma sistemi ele geçirildiği görüldü.

Tunguska tipi hava savunma sistemleri, Ukraynalılar tarafından ateşe verilirken, yanan araçların görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

