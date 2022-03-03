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Ukrayna güçleri Rusya’ya ait çok sayıda hava savunma sistemi ele geçirdi

03.03.2022 23:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı işgal harekatı devam ederken, ülkenin dört bir yanında ise çatışmalar devam ediyor. Rus ordusunun çatışma alanında bıraktığı çok sayıda tank ve zırhlı araçların görüntüleri ise sosyal medyada paylaşılıyor. Son olarak ise Ukrayna'nın Mıkolayiv kentinde Rusya’ya ait çok sayıda hava savunma sistemi ele geçirildi.

Rus işgalinin 9. gününe girilirken Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmalar tüm şiddetiyle sürüyor. Ukrayna ordusu ve gönüllü olarak savunmaya katılan güçler ise zaman zaman Rus ordusuna ait zırhlı araç, tank ve hava savunma sistemlerini ele geçiriyor.

ELE GEÇİRİLEN ARAÇLAR ATEŞE VERİLDİ

Ülkeden son gelen görüntülerde ise Mıkolayiv kentinde Rusya’ya ait çok sayıda hava savunma sistemi ele geçirildiği görüldü.

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Tunguska tipi hava savunma sistemleri, Ukraynalılar tarafından ateşe verilirken, yanan araçların görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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