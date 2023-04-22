Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’e “Çok yakışıklı” diyen 70 yaşındaki Rus kadının cezası ağır oldu! O sözleri affetmediler

Gürcistan’ın Nalçik bölgesindeki bir sağlık merkezinde yaşayan 70 yaşındaki Rus kadın Olga Slegina, aynı merkezde kalan bir başka kadınla Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yüzünden tartıştı. The Mirror’un haberine göre Rus insan hakları grubu Memorial Center iki yaşlı kadın arasındaki konuşma sırasında Slegina’nın Zelenskiy için “Çok yakışıklı ve komik. Onun espirilerine hepimiz gülüyorduk. İyi bir adam” ifadelerini kullandığı için para cezasına çarptırıldığını söyledi.

ŞİKAYET ETTİLER

Slegina’nın cümlesinin şikayet edilmesi üzerine yaşlı kadın sansür yasağı gereğince mahkemeye çıkartıldı. Sadece beş dakika sürdüğü iddia edilen mahkeme sürecinde Slegina, İdari Suçlar Kanunu'nun 20.3.3 maddesi uyarınca suçlandı. Yaşlı kadın 400 sterlin (yaklaşık 9 bin 650 TL) idari para cezasına çarptırıldı.