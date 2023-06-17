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Ukrayna savaşı: Putin, ilk nükleer silahların Belarus'a yerleştirildiğini söyledi

17.06.2023 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Belarus'a ilk parti taktik nükleer silahları yerleştirdiğini, silah transferinin yaz sonuna kadar tamamlanacağını söyledi. Putin, bu silahların yalnızca Rusya'nın topraklarının ya da devletinin tehdit altında olması halinde kullanılacağını belirtti.

Ukrayna savaşı: Putin, ilk nükleer silahların Belarus'a yerleştirildiğini söyledi

ABD hükümeti, Kremlin'in Ukrayna'ya saldırmak için nükleer silah kullanmayı planladığına dair bir belirti olmadığını söylüyor.

"HERHANGİ BİR BELİRTİ GÖRMÜYORUZ"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Putin'in konuşmasının ardından yaptığı açıklamada "Rusya'nın nükleer silah kullanmaya hazırlandığına dair herhangi bir belirti görmüyoruz" dedi.

Belarus Rusya'nın önemli bir müttefiki ve Putin'in geçen yıl Şubat ayında Ukrayna'yı geniş çaplı işgalinde önemli rol oynadı.

Rusya taktik nükleer savaş başlıkları bakımından diğer nükleer cephaneliğine göre daha zayıf.

St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmanın ardından soruları yanıtlayan Putin, bu hamlenin "dizginleme" amacı taşıdığını ve Rusya'yı "stratejik bir yenilgiye uğratmayı düşünenlere bir hatırlatma" olduğunu söyledi.

"NEDEN TÜM DÜNYAYI TEHDİT EDELİM Kİ?"

Bu silahların kullanılma olasılığı sorulduğunda ise Putin şu yanıtı verdi:

"Neden tüm dünyayı tehdit edelim ki? Rus devletine yönelik bir tehlike olması halinde aşırı tedbirlerin kullanılmasının mümkün olduğunu daha önce de söylemiştim."

Afrika ülkeleri liderleri Kiev'de Zelenskiy'i ziyaret etti

AFRİKA ÜLKELERİNDEN MÜZAKERE ÇAĞRISI

Afrika ülkeleri liderlerinin Rusya ve Ukrayna'ya sundukları barış girişimi kapsamında Cuma günü Kiev'i ziyaretlerinin ardından Putin St. Petersburg'da Afrikalı liderlerle bir araya gelecek.

Ancak Afrikalı liderler Kiev'deyken şehir Rus füze saldırısına uğradı.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa her iki tarafa da gerilimi düşürme ve barış için müzakere çağrısında bulundu.

Ramaphosa, "Buraya Ukrayna halkının yaşadıklarını dinlemek ve anlamak için geldik" dedi.

Ancak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya diplomatik açılımlar yapmak yerine, işgalin uluslararası toplum tarafından kınandığı mesajını vermek için diplomatik ilişkilerin dondurulması gerektiğini söyledi.

Zelenskiy, Ukrayna topraklarını işgal etmeye devam ettiği sürece Moskova ile müzakerelere girmeyeceğini söyledi.

Putin ise Ukrayna'nın devam eden karşı taarruzunda başarılı olma şansının olmadığını söyledi.

Rus lider, Ukrayna ordusunun kendi askeri teçhizatının tükenmekte olduğunu ve yakında sadece Batı'nın bağışladığı teçhizatı kullanacağını söyledi.

Putin, "Bu şekilde uzun süre savaşamazsınız" dedi ve Ukrayna'ya verilecek F-16 ABD savaş uçakları için "hiç şüphesiz yanacaklar" diye uyarıda bulundu.

Ukrayna daha önce de benzer açıklamaları reddetmiş ve hem doğu hem de güney Ukrayna'da Rusya'nın ele geçirdiği toprakları geri alma konusunda ilerleme kaydettiklerini iddia etmişti.

BBC muharebe alanındaki iddiaları bağımsız olarak doğrulayamıyor.

Ekonomik konulara da değinen Rus lider, Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımların Rusya'yı izole etmekte başarısız olduğunu ve bunun yerine "geleceğin pazarları" ile ticaretinin artmasına yol açtığını iddia etti.

Asya, Orta Doğu ve Latin Amerika ülkeleriyle yapılan yeni anlaşmalardan övgüyle söz eden Putin, bu ülkeleri "güvenilir sorumlu ortaklar" olarak nitelendirdi.

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Rusya Ukrayna abd

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