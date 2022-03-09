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Dünya bu kareyi konuşuyor! Çocuklarıyla beraber kaçmaya çalışırken Rusya saldırısında hayatını kaybetti

09.03.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus saldırılarının en yoğun olduğu Kiev yakınlarındaki Irpin’den daha güvenli bir bölgeye kaçmak isteyen 43 yaşındaki Tatyana Perebeynos hayatını kaybetti. Anne ve iki çocuğunun cansız bedenlerinin fotoğrafları dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Karısı ve çocuklarının ölümünün ardından acılı eş, “Ruslar hepsini benden aldı. Tatyana başaramadı. Sırada daha ne var? Bu vahşet daha ne kadar sürecek? Affet beni aşkım seni kurtaramadım” ifadelerini kullandı.

Dünya bu kareyi konuşuyor! Çocuklarıyla beraber kaçmaya çalışırken Rusya saldırısında hayatını kaybetti

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın 14. gününe girildi. Başkent Kiev başta olmak üzere pek çok şehirde Rusya saldırıları ve Ukrayna askeri ile sivil halkın direnişi devam ediyor. Ülkesinden kaçmaya çalışan sivillerin oluşturduğu görüntüler dünya manşetlerindeki yerini aldı.

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Sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes anlaşması gereğince açılan insani koridordan çocuklarıyla beraber geçmek isteyen 43 yaşındaki Tatyana Perebeynos hayatını kaybetti. Tatyana’nın 9 yaşındaki kızı Alise ve 18 yaşındaki oğlu Nikita ve iki köpeği de bulunuyordu. İrpin’deki saldırılardan kaçmak isteyen aile Rus kuvvetlerinin ateşinin ortasında kalarak can verdi.

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DAHA ÖNCE DE KAÇMIŞLARDI

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Perebeynos ailesi 2014 yılından Donetsk’te yaşanan çatışmalardan kaçarak daha güvenli gördükleri başkent Kiev’in yakınlarındaki İrpin şehrine taşınmıştı. Bir IT şirketinde çalışmaya başlayan Tatyana, hem burada annesine bakıyordu. İş yerinde kısa sürede terfi etmeyi başaran Tatyana, ülkesindeki Rus saldırılarının yoğunlaşmasına rağmen annesinin sağlık durumu elverişsiz olduğu için bir süre evlerinde beklemiş ve tahliye için yola çıkma konusunda geç kalmıştı. Yan komşularıyla beraber tahliye edilmek için yola çıkan Tatyana ve çocukları savunmasız haldeki bir köprüden inmeye çalıştı. Tamamen boş olan bir sokağa adım atan aile tam o sırada Rus mermilerinin hedefi olarak olay yerinde hayatını kaybetti.

SÖZLERİ DUYGULANDIRDI

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Tatyana ve çocuklarının ölümü nedeniyle derin bir üzüntü yaşadığını dile getiren acılı eş Telegraph’e yaptığı açıklamada , "En zor anlarda, bir mermi dairelerini yıktığında, bodrumda uyumak zorunda kaldıklarında metanetini ve sarsılmaz mizah anlayışını kaybetmedi, etrafındaki herkesin moralini yüksek tuttu" dedi.

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Ailesinin fotoğraflarını Facebook hesabından paylaşan acılı eş ve baba, “Geliyorum yanına, Seni bir daha görmeliyim. Affet sevgilim seni koruyamadım. Ruslar hepsini benden aldı. Tatyana başaramadı. Sırada daha ne var? Bu vahşet daha ne kadar sürecek? Affet beni aşkım seni kurtaramadım” sözleriyle seslendi.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
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