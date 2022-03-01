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Ukraynalı sosyal medya fenomeni ele geçirilen bir Rus tankına binerek nasıl çalıştırılacağını anlattı! Eleştiri yağdı

01.03.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş, Ukrayna topraklarında ilerleyen Rus tankları, kamyonları ve birliklerinin sahneleriyle tüm hızıyla devam ediyor. Sosyal medyanın her köşesinde savaşa yönelik olarak paylaşımlar yapılırken Ukraynalı fenomen Nastya Tuman, terk edilen bir Rus tankına bindi ve aracın nasıl çalıştırılacağını anlattı.

Ukraynalı sosyal medya fenomeni ele geçirilen bir Rus tankına binerek nasıl çalıştırılacağını anlattı! Eleştiri yağdı

Tüm dünyanın yakından takip ettiği Ukrayna-Rusya savaşında 6. gün yaşanıyor. Sıcak çatışmanın olduğu bölgeden Rus ordusuna ait mühimmatların görüntüleri paylaşılıyor. Savaşın yaşandığı bölgeden gelen bir video kısa sürede sosyal medyada popüler oldu. Araç kullanımı, bakımı ve onarımına yönelik olarak Instagram ve TikTok’ta paylaşımlar yapan Nastya Tuman isimli fenomen, Rus birliklerinin ilerlerken terk ettiği varsayılan zırhlı bir tankın nasıl çalıştırılacağını ve kullanılacağını öğreten bir video yayınladı.

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“KAYDETMEYİ UNUTMAYIN”

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Tuman, takipçilerine videoyu "kaybetmemek için" kaydetmelerini ve bu nedenle kendilerini benzer bir durumda bulurlarsa nasıl davranmaları gerektiğini hatırlamalarını tavsiye etti.

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Yaklaşık olarak 1 milyon takipçisi bulunan Tuman’ın sosyal medyada yaptığı paylaşım üzerine eleştiriler de peşi sıra geldi. Videonun çatışmayı desteklemesi niyetinde olmadığın dile getiren Tuman, sadece bilgilendirme amacıyla bir parodi yayınlamak istediğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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