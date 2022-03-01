Ukraynalı sosyal medya fenomeni ele geçirilen bir Rus tankına binerek nasıl çalıştırılacağını anlattı! Eleştiri yağdı

Tüm dünyanın yakından takip ettiği Ukrayna-Rusya savaşında 6. gün yaşanıyor. Sıcak çatışmanın olduğu bölgeden Rus ordusuna ait mühimmatların görüntüleri paylaşılıyor. Savaşın yaşandığı bölgeden gelen bir video kısa sürede sosyal medyada popüler oldu. Araç kullanımı, bakımı ve onarımına yönelik olarak Instagram ve TikTok’ta paylaşımlar yapan Nastya Tuman isimli fenomen, Rus birliklerinin ilerlerken terk ettiği varsayılan zırhlı bir tankın nasıl çalıştırılacağını ve kullanılacağını öğreten bir video yayınladı.

“KAYDETMEYİ UNUTMAYIN”

Tuman, takipçilerine videoyu "kaybetmemek için" kaydetmelerini ve bu nedenle kendilerini benzer bir durumda bulurlarsa nasıl davranmaları gerektiğini hatırlamalarını tavsiye etti.

Yaklaşık olarak 1 milyon takipçisi bulunan Tuman’ın sosyal medyada yaptığı paylaşım üzerine eleştiriler de peşi sıra geldi. Videonun çatışmayı desteklemesi niyetinde olmadığın dile getiren Tuman, sadece bilgilendirme amacıyla bir parodi yayınlamak istediğini söyledi.



