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  4. Ukraynalı turistler Kayseri'de karanfillerle karşılandı

Ukraynalı turistler Kayseri'de karanfillerle karşılandı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 27.12.2019 16:39 | Son Güncelleme

Tatil için Erciyes Kayak Merkezini tercih eden 211 kişilik kafile, Kiev'den gerçekleştirilen direkt uçuşla Kayseri'ye geldi - Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Cıngı: - "Bugün Rusya, Polonya ve Ukrayna'dan havalimanımıza toplam 4 direkt uçuş gerçekleşti. Yaklaşık 1000 kişi şehrimize geldi"

KAYSERİ (AA) - Ukrayna'dan direkt uçuşla Kayseri'ye gelen turist kafilesi, havalimanında karanfillerle karşılandı.

Tatil için Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'i tercih eden 211 kişilik Ukraynalı kafile, Kiev'den gerçekleştirilen direkt uçuşla Kayseri Havalimanı'na geldi.

Burada karanfillerle karşılanan turistler, daha sonra otobüslerle otellerine geçti.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Erciyes'in yabancı kayakçılar açısından cazip bir merkezi olduğunu söyledi.

Erciyes'teki mekanik tesislerin ve kentteki otellerin işletme tarzının yabancı turist çekme konusunda etkili olduğunu belirten Cıngı, şöyle devam etti:

"Bugün Rusya, Polonya ve Ukrayna'dan havalimanımıza toplam 4 direkt uçuş gerçekleşti. Yaklaşık 1000 kişi şehrimize geldi. Şimdi Ukraynalı misafirlerimizi karşılıyoruz. Burada onları çiçeklerle karşılıyoruz. Çünkü ilk intiba önemlidir. Bu nedenle biz de kentimize ilk kez gelen misafirlerimiz çiçeklerle, güler yüzle karşılamak istiyoruz. Bu yıl Ukrayna'dan iki farklı şehirden haftada iki uçak geliyor. Bunun yanından İstanbul aktarmalı uçuşlarla da çok sayıda yabancı turisti burada ağırlamaya başladık."

Cıngı, son yıllarda gerçekleşen direkt uçuşlar sayesinde Erciyes'te hafta içi kayak yapanların yüzde 60'ının yabancı turistlerden oluştuğunu sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Erciyes Kayak Merkezi kayseri

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