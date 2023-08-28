Üleştirme sayıları nedir? Üleştirme sayıları nasıl yazılır, ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır?

Yazım kuralları konusunda başvurulabilecek pek çok kaynak bulunur. Türk Dil Kurumu güncel yazım kılavuzu ile resmi sitesinde hizmet verir. Yazım kılavuzları çevrim içi ortamda birçok sitede yer alır. Türkçedeki her kelime ve kelime grubunun doğru yazılışı bu sözlüklerin kütüphanesinde mevcuttur. Sözlüklerde sıklıkla merak edilen kelime gruplarından biri de sayıların nasıl yazılması gerektiğidir. Bu tür kelimelerin nasıl yazılması gerektiği TDK tarafından belirlenmiştir. Türkçede kullanılan üleştirme sayıları günlük konuşmalarda ve yazılı metinlerde sıklıkla kullanılır.

Üleştirme sayıları nedir?

Türkçe dil bilgisi konuları arasında sıfatlar oldukça önemli bir yere sahiptir. Sıfatlar sayesinde pek çok olgunun durumu, rengi, şekli, boyutu ve sayısını belirtilir. Bu sebeple nesnelerin doğru bir biçimde ifade edilmesinde son derece etkilidirler. Türkçedeki sıfatlar arasında yer alan en önemli konulardan bir tanesi üleştirme sayıları konusudur. Üleştirme sayı sıfatı olguları sayılarla parçalara ayıran, paylaşma anlamı oluşturan sözcüklerdir. Üleştirme sayıları ölçme, tartma ve sayma işlemlerinin anlaşılabilir bir biçimde yapılabilmesini sağlamaktadır. Kelime anlamı olarak üleştirme ne demek diye merak edenler için üleştirme TDK anlamı aşağıdaki gibidir:

Pay ederek dağıtmak, bölüştürmek

Herkesin payını kendisine vermek, bölüp dağıtmak, tevzi etmek

Sayıların sonuna /-ar/, /-er/ eki getirildiğinde üleştirme sayısı oluşturulur. Aynı zamanda “kaçar” sorusunun cevabı özelliğidir. Üleştirme sayıları yazı ve konuşma dilinde sıklıkla kullanılır. Üleştirme sayıları birden fazla parçanın bir arada ifade edilmesini sağlar. Üleştirme sayıları genellikle şu şekilde kullanılır:

Üçer elma

Onar kişi

Ellişer santimetre

Üleştirme sayıları nasıl yazılır?

Yazılı ve konuşma dilinde anlaşılır ve etkin bir iletişim oldukça önemlidir. Buna göre yazılı dilde kelimelerin doğru yazılması gerekir. Günümüzde yazıların kalitesini etkileyen unsurlardan biri de yazım kurallarıdır. Olguları ve sayıları bir arada belirtmek için kullanılan rakamlara üleştirme sayıları denir. Üleştirme sayıları kullanılırken sayının sonuna /-er/, /-ar/ ya da /-şar/eki gelir ve olgu paylaştırılır.

Üleştirme sayılarının yazı dilinde mutlaka yazı biçimine yazılması gerekir. Üleştirme sayılarını "2şer" şeklinde rakamla yazmak yazım hatası olarak kabul edilir. Üleştirme sayılarında birden fazla sayı mevcutsa bunların "Bin iki yüz", "beş bin üç yüz yirmi" gibi ayrı yazılması gerekir. Üleştirme sayılarında açık ifade kullanılmalıdır. Üleştirme sayı sıfatlarında gelen eklere kesme işareti kullanılmaz.

Üleştirme sayıları ayrı mı yazılır?

Türkçe kelime haznesi oldukça geniş bir dildir. Bu nedenle pek çok kelime grubu bulunur. Bu kelime gruplarının her biri belirli kurallara göre yazılır. Kelime sayısının ve kuralların fazla olması nedeniyle kişiler, kelimelerin nasıl yazılacağı konusunda kafa karışıklığı yaşayabilir. Bu tür kelimelerin doğru yazılışları TDK tarafından yayımlanan yazım kılavuzlarında mevcuttur. TDK resmî web sitesinde kelimeleri yazım biçimlerine göre sınıflara ayırmıştır. Buna göre "Üleştirme sayıları bitişik mi yazılır?" sorusunun cevabını arayanlar bu sayıların yanına gelen /–er/, /–ar/ eklerinin bitişik yazılması gerektiğini görecektir.