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Ülkenin en büyük striptiz kulübünün patroniçesi! “İnsanlar küçümsüyor ama...”

09.11.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin Liverpool kentinde kendisine ait bir striptiz kulübü bulunan Amy Gwynn, her gece yarı çıplak kadınlarla çalışmanın kendisine büyük bir mutluluk verdiğini dile getirdi. Toplumsal olarak sektöre karşı büyük bir önyargının oluştuğundan söz eden Gwynn, “İnsanlar küçümsüyor ama buradaki kadınların ne kadar zeki olduklarına dair en ufak bir fikirleri bile yok” dedi.

Ülkenin en büyük striptiz kulübünün patroniçesi! “İnsanlar küçümsüyor ama...”

Ülkenin en büyük striptiz kulübünü bir kadın olara yönetmenin kendisine büyük bir özgüven kazandırdığını ifade eden Gwynn, insanların kulüp çalışanlara karşı kaba bir önyargı içinde olduklarını söyleyerek isyan etti. Beden pozitifliği ve özgüven kazandırmak için kulübünde halka açık direk dansları başlattığını söyleyen Gwynn, “İnsanlar dansçıları hafife alıyor ama ben onlar her zaman hak ettikleri saygıyı ve değeri veriyorum. Kimse kabul etmek istemese de onlar sanatçı” dedi.

“ONLARA MİNNETTARIM”

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Her gece striptiz kulübünde bambaşka hayatları gözlemleme fırsatı bulduğunu ifade eden Gwynn, “Here gece yarı çıplak kadınlarla birlikteyim ama aslında deneyimimiz daha manevi açıdan özel. Onlara minnettarım. Bunu 22 yaşımdan beri yapıyorum ve şimdi 35 yaşındayım. Beni genç tuttuğunu hissediyorum, heyecan verici. Bu tamamen farklı bir dünya ve kızlar harika.” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya İngiltere striptiz kulübü

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