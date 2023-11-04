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    4. Ülkenin konuştuğu çiftten romantik kare geldi! Kendisi 65 karısı 16 yaşında... Boşanma iddialarına fotoğraflı cevap geldi

    Ülkenin konuştuğu çiftten romantik kare geldi! Kendisi 65 karısı 16 yaşında... Boşanma iddialarına fotoğraflı cevap geldi

    04.11.2023 13:11 | Son Güncelleme:
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    Ülkenin konuştuğu çiftten romantik kare geldi! Kendisi 65 karısı 16 yaşında... Boşanma iddialarına fotoğraflı cevap geldi

    Brezilya'nın Parana eyaletine bağlı Araucaria belediye başkanı 65 yaşındaki Hissam Hussein Dehaini ve gençler kategorisindeki güzellik yarışması ikincisi 16 yaşındaki Kauane Rode Camargo ile geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturmuştu. Balayından sonra bir süre ortalıklarda görünmeyen çiftten boşanma iddialarına Camargo 65 yaşındaki eşinin fotoğrafını paylaşarak cevap verdi.

    Brezilya'nın Parana eyaletindeki bir belediye olan Araucaria Belediye Başkanı Hissam Hussein Dehaini ve genç sevgilisi Kauane Rode Camargo bu yılın Nisan ayında nikah masasına oturmuştu.

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    İkilinin evlilikleri ülke gündemine yerleşirken 65 yaşındaki Hissam Hussein Dehaini eşinin balayı dönüşünde okula devam edeceğini söyleyerek bir kez daha eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.

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    Evliliklerinde kara bulutların dolaştığını iddia edilen ikiliden Kauane Rode Camargo eşiyle romantik yemeklerinden bir kareyi paylaşarak sosyal medyadan eleştirilere cevap verdi. 16 yaşındaki kızın paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti.

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