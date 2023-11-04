Ülkenin konuştuğu çiftten romantik kare geldi! Kendisi 65 karısı 16 yaşında... Boşanma iddialarına fotoğraflı cevap geldi

Brezilya'nın Parana eyaletindeki bir belediye olan Araucaria Belediye Başkanı Hissam Hussein Dehaini ve genç sevgilisi Kauane Rode Camargo bu yılın Nisan ayında nikah masasına oturmuştu.

İkilinin evlilikleri ülke gündemine yerleşirken 65 yaşındaki Hissam Hussein Dehaini eşinin balayı dönüşünde okula devam edeceğini söyleyerek bir kez daha eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.

Evliliklerinde kara bulutların dolaştığını iddia edilen ikiliden Kauane Rode Camargo eşiyle romantik yemeklerinden bir kareyi paylaşarak sosyal medyadan eleştirilere cevap verdi. 16 yaşındaki kızın paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti.