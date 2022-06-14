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Ülkesinde kuaför faturasını görünce Türkiye’de saçını yaptırdı! “İki haftalık tatilim dahil daha ucuza geldi”

14.06.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Bryn Elise isimli bir kadın, TikTok hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı. Saçlarının rengini değiştirmek ve uzatmak için yaşadığı yerde bir kuaföre giden Elise, kendisinden istenilen ücreti görünce şaşırdı. Alternatif bir yol arayan Elise, saçlarını yaptırmak için Türkiye’ye uçtu. Türkiye’de saçlarını yaptırdıktan sonra bir de tatil yapan Elise’nin paylaşımı bir anda popüler oldu.

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Bryn Elise isimli bir kadın, saçlarında değişiklik yapmak için yerel bri kuaför salonuna gitti. Saçlarının rengini değiştirmek ve boyunu uzatmak isteyen kadın için kuaför salonunda 4 bin dolar (yaklaşık 68 bin TL) bir ücret talep edildi. İstenilen ücretin karşısında ne yapacağını şaşıran Elise, sosyal medyadan Türkiye’de bir kuaför salonu keşfetti ve oraya gitmeye karar verdi.

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“TÜRKİYE’YE UÇUP ORADA YAPTIRDIM”

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TikTok'a yaptığı paylaşımda uçuşlarının, saç kesiminin ve iki haftalık tatilinin yerel salonundan aldığı fiyattan daha ucuza mal olduğunu ve sonuçtan memnun olduğunu söyleyen Elise, “Hayalinizdeki saçı ABD'de almak için 4.000 dolar teklif aldığınızda, Türkiye'ye uçup orada yaptırıyorsun. Buradaki iki haftalık tatilim dahil daha ucuza geldi” ifadelerini kullandı.

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Sosyal medyda hayalinde saç stilistinşn Türkiye’de yaşadığını gördükten sonra kararını verdiğini ifade eden Elise, “Türkiye’de bütün işler için 450 dolar (yaklaşık 7 bin 747 TL) ödedim. Hem de hayalimdeki stilistin saçlarımı yaptığını görmek inanılmaz bir duyguydu. Bu güzel ülkeye aşık oldum. Her yıl gelmek için sabırsızlanıyorum” dedi.

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