Ülkeyi fareler bastı: Önlem alınmazsa 2 yıl sürebilir

Avustralya milyonlarca fare istilasıyla mücadele ediyor. Kontrolden çıkan durum ülkede fare vebası denilerek duyurulurken söz konusu istilanın 2 yıla kadar süreceği bilgisi geçildi.

ÖNLEM ALINMAZSA İKİ YIL SÜREBİLİR

Yeni Güney Galler eyaletinde çiftçilik yapan Xavier Martin, çiftçilerin artık otlakları farelere bıraktıklarını ve kışın ekilen mahsullerin hasat edilmeden önce yutulacağından korktuklarını söyledi. Martin, hükümetin dünyanın en ölümcül zehirlerinden birini en kısa sürede ücretsiz olarak dağıtmaya hazır olduğunu açıkladığında, "Önümüzdeki birkaç hafta içinde ciddi önlemler alınmazda, bu kolayca iki yıllık bir veba olayına dönüşebilir" diye uyardı.

BÜYÜK ŞEHİRLERİ DE İSTİLA EDEBİLİR

Daily Telegraph'a konuşan Dieter Mafra adındaki yetkili, farelerin yiyecek kamyonları ve diğer araçlarla Sydney gibi şehirlere gitme ihtimalinin yüksek olduğu konusunda uyardı ve ekledi: Kış yaklaştıkça, fareler muhtemelen insanların evlerine sığınacaklar. Bu da kırsalda bildirilen sahnelerin örneğin farelerin insanları yatakta ısırması gibi durumların yaşanmasına neden olacak.

Uzmanlar fare istilasının son dönemde meydana gelen aşırı yağmurların bir sonucu olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.



