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Ülkeyi karıştıran olay! Denizde oynayan 10 ve 11 yaşlarındaki iki kız cinsel saldırıya uğradı

27.06.2023 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin güneybatısında bulunan Dorset bölgesindeki Bournemouth Plajı’nda 10 ve 11 yaşlarındaki iki kız cinsel saldırıya uğradı. Olay yerine gelen polis ekipleri araştırmalarının ardından 43 yaşındaki Londralı bir adamı tutukladıklarını belirtti. Olay kısa sürede ülkede infial yarattı.

Ülkeyi karıştıran olay! Denizde oynayan 10 ve 11 yaşlarındaki iki kız cinsel saldırıya uğradı

Dorset bölgesindeki Bournemouth Plajı’nda 10 ve 11 yaşlarındaki iki kız denizde oyun oynadıkları sırada bir adamın kendilerine uygunsuz bir şekilde dokunduğunu ifade etti. Kimliği tespit edilen 43 yaşındaki adam cinsel saldırı şüphesiyle tutuklandı. Polis sahilde bulunan diğer kişilerin ifadelerine başvururken olayla ilişkili olarak ayrıntılı bilgi toplamak adına soruşturmasına devam ettiğini açıkladı.

KIZLAR İHBAR ETTİ

10 ve 11 yaşındaki ismi açıklanmayan iki kız kendilerine bir adamın uygunsuz bir şekilde dokunduğunu ailelere söylemesinden sonra olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Bournemouth CID'den Dedektif Memur Cameron Carter, 43 yaşındaki bir adamın tutuklandığını söylerken, “Bu olaylarla ilgili ayrıntılı bir soruşturma yürütüyoruz ve olanlara tanık olan ve henüz polisle konuşmamış olan herkesten haber almak istiyorum. Ayrıca ilgili cep telefonu görüntülerine sahip olanların lütfen iletişime geçmesini rica ediyorum." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere cinsel saldırı

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