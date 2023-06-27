Her satırı korkunç! Annesi ve babası evdeyken gizlice doğum yaptı... Yeni doğan bebeğinin kafatasını ayağıyla ezip boğdu

İngiltere’nin Herefordshire bölgesinde yaşayan Paris Mayo isimli bir kadın doğum sancısı geçtiği için ılık bir duş alarak ebeveynlerinden gizli bir şekilde doğum yaptı. Stanley adını verdiği bebeğini doğuran kadın yeni doğan bebeğinin kafatasını önce kafasıyla ezdi ardından ise onu boğmak için ağzına pamuk doldurdu. Bebeğin öldüğünden emin olduktan sonra onu çöpe atan Mayo’nun annesi çöpün içinde ölen bir bebek olduğunu görünce dehşete düşerek polise haber verdi.

SAVUNMASI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Mayo mahkemede doğumdan sonra bebeğin hareket etmediğini ve nefes almadığını iddia etti. Bebeğin ağzından çıkan şeyleri temizlemek için pamuk kullandığını ifade eden Mayo, “Panikledim ve ne yapacağımı bilemedim. Onu öldürmek istemedim” dedi. Şaşırtan savunmasına rağmen Mayo birinci derece cinayetten tutuklanarak 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.