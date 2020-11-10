Ulu Önder Atatürk anılıyor... İlkokul kısa, 2 kıtalık-4 kıtalık 10 Kasım şiirleri! Atatürk Haftası nedir? En güzel kısa 10 Kasım şiirleri!

Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938 yılında saat 09:05'te aramızdan ayrıldı. Türkiye vatandaşlarını yasa boğan günün üstünden 82 yıl geçti. Atatürk'ün Türkiye vatandaşları dışında tüm dünyayı etkileyen kişiliği ve karakteri yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Her yıl 10 Kasım'da Türkiye Cumhuriyeti ulusal yas ilan ederek Atatürk'ü anmak için çeşitli etkinlikler yapmaktadır. Atatürk'e dair anıların, filmlerin ve çeşitli fotoğrafların sergilendiği ve anma paylaşımlarının yapıldı bugünde koronavirüs salgını nedeniyle nasıl anma töreni yapılacağı merakla bekleniyor. Milyonlarca öğrenci de Atatürk'ü anmak için en güzel kısa 10 Kasım şiirlerini araştırmaya başladı.

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Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82. ölüm yıl dönümü olması nedeniyle bu yıl 10 Kasım Salı günü anma etkinlikleri düzenlenecek. 10 Kasım'da Atatürk'ü anmak isteyen ve şiir okumak isteyen ilkokul öğrencileri kısa 10 Kasım şiirleri, ilkokul 2 kıtalık - 4 kıtalık 10 Kasım şiirleri araştırmaya başladı. İşte Atatürk'ü anmak için birbirinden değerli şairlerin yazdığı en güzel 10 Kasım şiirleri...

ATATÜRK HAFTASI NEDİR?

Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım tarihinde aramızdan ayrılması nedeniyle Türkiye genelinde Atatürk'ün anıldığı, kendi sesinden radyo ve televizyonda konuşmalarının yayınlandığı, ilke ve devrimlerinin anlatıldığı ve Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği; 10-16 Kasım tarihleri arasındaki süreye Atatürk Haftası denir. Atatürk Haftası'nda bayraklar yarıya inerken, 09:05'te yurt genelinde saygı duruşuna geçilir.

10 KASIM ŞİİRLERİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olması nedeniyle 10 Kasım Salı günü anma gerçekleşecek. Bu yıl 10 Kasım Salı günü hafta içine geliyor. 10 Kasım'a özel şiirler okuyarak araştırma yapan öğrencilere en güzel 10 Kasım şiirlerini derledik. Atatürk'ü anmak için yazılmış kısa 10 Kasım şiirleri haberimizde. İşte ilkokul 2 kıtalık - 4 kıtalık 10 Kasım şiirleri..

ATATÜRK’Ü DUYMAK

Ulu rüzgâr esmedikçe

Yaşamak uyumak gibi,

Kişi ne zaman dinç;

Dalgalanırsa bayrak bayrak gibi.

Ne var şu dünyada ekmekten daha aziz?

Sürdüğün tarlalara sevginle serpildik.

Ekmek olmak için önce

Buğday olmak gibi.