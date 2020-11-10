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  4. Ulu Önder Atatürk anılıyor... İlkokul kısa, 2 kıtalık-4 kıtalık 10 Kasım şiirleri! Atatürk Haftası nedir? En güzel kısa 10 Kasım şiirleri!

Ulu Önder Atatürk anılıyor... İlkokul kısa, 2 kıtalık-4 kıtalık 10 Kasım şiirleri! Atatürk Haftası nedir? En güzel kısa 10 Kasım şiirleri!

YAŞAM HABERLERİ  | 10.11.2020 07:17 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olması nedeniyle 10 Kasım Salı günü anma gerçekleşecek. Bu yıl 10 Kasım Salı günü hafta içine geliyor. 10 Kasım'a özel şiirler okuyarak araştırma yapan öğrencilere en güzel 10 Kasım şiirlerini derledik. Atatürk'ü anmak için yazılmış kısa 10 Kasım şiirleri haberimizde. İşte ilkokul 2 kıtalık - 4 kıtalık 10 Kasım şiirleri..

Ulu Önder Atatürk anılıyor... İlkokul kısa, 2 kıtalık-4 kıtalık 10 Kasım şiirleri! Atatürk Haftası nedir? En güzel kısa 10 Kasım şiirleri!

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82. ölüm yıl dönümü olması nedeniyle bu yıl 10 Kasım Salı günü anma etkinlikleri düzenlenecek. 10 Kasım'da Atatürk'ü anmak isteyen ve şiir okumak isteyen ilkokul öğrencileri kısa 10 Kasım şiirleri, ilkokul 2 kıtalık - 4 kıtalık 10 Kasım şiirleri araştırmaya başladı. İşte Atatürk'ü anmak için birbirinden değerli şairlerin yazdığı en güzel 10 Kasım şiirleri...

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EN GÜZEL KISA 10 KASIM ŞİİRLERİ

Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938 yılında saat 09:05'te aramızdan ayrıldı. Türkiye vatandaşlarını yasa boğan günün üstünden 82 yıl geçti. Atatürk'ün Türkiye vatandaşları dışında tüm dünyayı etkileyen kişiliği ve karakteri yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Her yıl 10 Kasım'da Türkiye Cumhuriyeti ulusal yas ilan ederek Atatürk'ü anmak için çeşitli etkinlikler yapmaktadır. Atatürk'e dair anıların, filmlerin ve çeşitli fotoğrafların sergilendiği ve anma paylaşımlarının yapıldı bugünde koronavirüs salgını nedeniyle nasıl anma töreni yapılacağı merakla bekleniyor. Milyonlarca öğrenci de Atatürk'ü anmak için en güzel kısa 10 Kasım şiirlerini araştırmaya başladı.

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ATATÜRK HAFTASI NEDİR?

Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım tarihinde aramızdan ayrılması nedeniyle Türkiye genelinde Atatürk'ün anıldığı, kendi sesinden radyo ve televizyonda konuşmalarının yayınlandığı, ilke ve devrimlerinin anlatıldığı ve Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği; 10-16 Kasım tarihleri arasındaki süreye Atatürk Haftası denir. Atatürk Haftası'nda bayraklar yarıya inerken, 09:05'te yurt genelinde saygı duruşuna geçilir.

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10 KASIM ŞİİRLERİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olması nedeniyle 10 Kasım Salı günü anma gerçekleşecek. Bu yıl 10 Kasım Salı günü hafta içine geliyor. 10 Kasım'a özel şiirler okuyarak araştırma yapan öğrencilere en güzel 10 Kasım şiirlerini derledik. Atatürk'ü anmak için yazılmış kısa 10 Kasım şiirleri haberimizde. İşte ilkokul 2 kıtalık - 4 kıtalık 10 Kasım şiirleri..

Atatürk'ün az bilinen fotoğrafları... Yolumuzu aydınlatan en güzel Atatürk sözleri! Atatürk'ün en güzel fotoğrafları!Atatürk'ün anlamlı sözleri!Atatürk'ün az bilinen fotoğrafları... Yolumuzu aydınlatan en güzel Atatürk sözleri! Atatürk'ün en güzel fotoğrafları!Atatürk'ün anlamlı sözleri!

ATATÜRK’Ü DUYMAK

Ulu rüzgâr esmedikçe
Yaşamak uyumak gibi,
Kişi ne zaman dinç;
Dalgalanırsa bayrak bayrak gibi.

Ne var şu dünyada ekmekten daha aziz?
Sürdüğün tarlalara sevginle serpildik.
Ekmek olmak için önce
Buğday olmak gibi.

Silinir sözcüklerden sen hatıra geldikçe
Cılız sözler: Uzanmak, yorulmak, durmak gibi.
Kuvvettir yaptıkların her yeni yetişene
Her ışık kaynak gibi.

En yakınlar zamanla yüzyıllarca uzak gibi,
Bir sen varsın kalacak, bir sen ölümsüz,
Daha da yakınsın, daha da sıcak
Bıraktığın toprak gibi.

Kaç Türk var şu dünyada, bir o kadar susuz,
Hepsinin gönlünde sen, bir pınar bulmak gibi,
Ancak senin havanda sağlıklar esenlikler:
Olmaya devlet cihanda Atatürk’ü duymak gibi.

BEHÇET NECATİGİL

ATATÜRK ÖLMEDİ

Atatürk ölmedi,
Yüreğimde yaşıyor,
uygarlık savaşında
bayrağı o taşıyor,
her gücü o aşıyor.

Türklüğü güç veren devrimler senin,
yurduma çizdiğin aydın yol senin,
gençlik senin,
sen gençliğimsin,
ölmedin ölemezsin,
ölmedin ölemezsin.

ATATÜRK'ÜN GENÇLERİYİZ

Düşmana savaş açan,
Vatan için çarpışan,
Ölümü hiçe sayan,
Atatürk’ün gençleriyiz.

Destana destan katan,
Yurdumuzu kurtaran,
Modern bir ülke kuran,
Atatürk’ün gençleriyiz.

Onsuz O’nu yaşayan,
İzinden ayrılmayan,
10 Kasım hüznü duyan,
Atatürk’ün gençleriyiz.

SAAT 9'U 5 GEÇE

Saat 9'u 5 geçe
Atam dolma bahçede
Gözlerini kapamış
Bütün dünya ağlamış

Doktor doktor kalksana
Lambaları yaksana
Atam elden gidiyor
Çaresine baksana

Uzun uzun kavaklar
Dökülüyor yapraklar
Ben Atama doymadım
Doysun kara topraklar

10 KASIM

Bir bulut inmiş, beyaz,
Karlı dağlar başına.
Her 10 Kasım sabahı,
Bir ateş düşer, döşüme.

Nerdesin, ey Atam nerede?
Sensiz millet, öksüz burada.

Sanat, ilim, fen seninle.
Sevinen, gülen seninle.
Olmak isterdik inan,
Ebediyen seninle.

Dağların, ak başı kar mıdır?
Kuşlar, Atamdan haber, var mıdır?

Yarım bıraktığın işler,
Bugün, sanki seni bekler.
Zengin millet hayalin,
Acep, neden emekler?

Sen gelmiyorsan, bir haber gönder.
Kim içimizdeki, Atatürk gibi önder?

HÜSEYİN CELEP

ÖLMEZ ATATÜRK

Gözleri bir güneş gibi aydınlatırdı,
Umutsuzluğu kabul etmeyendi ATATÜRK
Sevginin kaynağı, Bağımsızlığın timsali
Geleceğimin aynası, ölmez ATATÜRK

Yoklukların ve çaresizliğin düşmanı
Kimsesizlerin can dostuydu ATATÜRK
Vatanının yılmaz savunucusu
Özgürlüğün mimarı, Ölmez ATATÜRK

Vatan toprağını altın bilen
Yabancıya yar etmeyen ATATÜRK
Ya İstiklal Ya Ölüm diye haykıran
Kurtuluşumun sembolü, ölmez ATATÜRK

ATATÜRK'Ü YİTİRMEDİK

Yıllar üst üste katlandıkça

Acımasız uzadıkça

Çelik mavisi gözlerinde

Her geçen gün

Işığını çoğalttıkça

Güzel vatanımızı

Kurtardığın anıldıkça

Seni yitirmedik ki

Dün olduğu gibi

Bugün de aramızdasın her an

Buna inan Ata’m

Yüzyıllar da geçse aradan

Sen her zaman anılan

Kutsal bir kahramansın.

Süleyman APAYDIN

İZİNDEYİZ

Bir 10 Kasım sabahı daha geldi çattı,

Sirenler uzun uzun, yalnız senin için çaldı,

Tam 81 yıl olmuş senden ayrı kalalı,

Çok özledi seni cumhuriyet'in evlatları

Bıraktığın ilkelerin izindeyiz merak etme!

Kimse bozamaz birliğimizi hiçbir sebeple,

Hep yaşayacak bu vatan Ata'm senin izinde,

Söz veririz her 10 Kasım saat dokuzu beş geçe.

Birkan Soylu

MUSTAFA KEMAL'LER TÜKENMEZ

Tükenir elbet gökte yıldız, denizde kum tükenir

Bu vatan bu topraklar cömert

Kutsal bir ateşim ki ben sönmez

İnanın Mustafa Kemal'ler tükenmez

Ben de etten kemiktendim elbet

Ben de bir gün geçecektim elbet

İki Mustafa Kemal var iyi bilin

Ben işte o ikincisi sonsuzlukta

Ruh gibi bir şey görünmez

İnanın Mustafa Kemal'ler tükenmez

Hep kardeşliğe bolluğa giden yolda

Bilimin yapıcılığın aydınlığında

Güzel düşünceler soyut fikirlerde ben

Evrensel yepyeni buluşlarda

Geriliği kovmuşum ben dönmez

İnanın Mustafa Kemal'ler tükenmez

Başın mı dertte beni hatırla

Duy beni en sıkıldığın an

Baştan sona herşeyiyle bu vatan

Sakın ağlamasın Kasım'larda Fatih'ler Kanunî'ler ölmez

İnanın Mustafa Kemal'ler tükenmez

Halim YAGCIOGLU

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