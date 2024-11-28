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  4. 'Uluslararası En İyi Kadın Oyuncu' seçildi! Demet Özdemir saçı, makyajı ve iddialı tarzıyla çok beğenildi

'Uluslararası En İyi Kadın Oyuncu' seçildi! Demet Özdemir saçı, makyajı ve iddialı tarzıyla çok beğenildi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
28.11.2024 11:23
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Son olarak başrolünü Engin Akyürek ile paylaştığı Adım Farah dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Demet Özdemir şimdilerde bir festival filmi olan Cinlerin Düğünü ile izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni projesi heyecanla beklenen Özdemir, Dubai'de düzenlenen DIAFA ödül töreninde 'Uluslararası En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü aldı. Kırmızı kabarık bir elbise ile geceye damga vuran güzel oyuncu saçı, makyajı ve iddialı tarzıyla sosyal medyada da tam not aldı.

'Uluslararası En İyi Kadın Oyuncu' seçildi! Demet Özdemir saçı, makyajı ve iddialı tarzıyla çok beğenildi

Çilek Kokusu, No 309, Erkenci Kuş, Doğduğun Ev Kaderindir, Kırmızı Oda ve Adım Farah gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Demet Özdemir bir süredir ekranlardan uzak kalmayı tercih etti.

Bu esnada birçok proje teklifi alan Özdemir son olarak İlhan Şen'in başrolünde yer alacağı bir festival filmi olan Cinlerin Düğünü ile anlaşmaya vardı.

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Özdemir, Dubai'de organize edilen, açılımı Ayırt Edici Uluslararası Arap Festivalleri Ödülleri olan DIAFA ödül töreninde 'Uluslararası En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görüldü.

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Tören için kırmızı kabarık ve göğüs dekolteli bir elbise tercih eden Demet Özdemir saçı, makyajı ve iddialı tarzıyla sosyal medyada da tam not aldı.

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YORUM YAĞDI

Demet Özdemir'e sosyal medyada; 'harika görünüyorsun', 'çok ama çok güzel', 'Instagram’ı sallamak bu olsa gerek', 'en güzeli sensin', 'çok büyüleyici', 'gurur duyuyorum' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir
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