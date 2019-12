Ahmet Ağaoğlu: Uğurcan Çakır'a teklif yok

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'in 12. haftasında oynayacakları MKE Ankaragücü maçıyla ilgili, "Bizim en zorlandığımız rakiplerimiz, en az galibiyeti olan, alt sıradaki takımlar oluyor. En fazla puanı da bu rakiplere karşı kaybettik. Bu açıdan Ankaragücü maçı son derece önemli" dedi.

"HER TAKIM HER TAKIMI YENEBİLECEK GÜÇTE"

Ahmet Ağaoğlu, Sabah gazetesi tarafından Borsa İstanbul Yerleşkesi'nde düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na katıldı. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, hiçbir maçın oynanmadan kazanılamayacağını aktararak, şöyle konuştu:

"Bizim için her maç aynı zorlukta. Her rakibe aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz. Bütün rakiplerimize aynı oranda saygı duyuyoruz. Rakibe saygı duymazsanız her maçı da aynı ciddiyetle oynamadığınız takdirde farklı sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Ligde şu an itibarıyla özellikle zor rakip kolay rakip diye bir şey söz konusu değil. Her takım her takımı yenebilecek güçte. Bizim en zorlandığımız rakiplerimiz, en az galibiyeti olan, alt sıradaki takımlar oluyor. En fazla puanı da bu rakiplere karşı kaybettik. Bu açıdan Ankaragücü maçı son derece önemli."