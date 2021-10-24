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Uma Thurman, Super Pumped dizisine dahil oldu

24.10.2021 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uma Thurman, Uber’in hikâyesini konu alan, Showtime yapımı Super Pumped dizisinde Huffington Post’un kurucu ortaklarından Arianna Huffington’ı canlandıracak.

Uma Thurman, Super Pumped dizisine dahil oldu

Showtime, her sezonunda iş dünyasının özüne ve değişen kültürüne dair bir hikâyeyi derinlemesine inceleyecek olan antoloji türündeki Super Pumped isimli bir dizi üzerinde çalışıyor.

Mike Isaac‘in aynı isimli romanından uyarlanacak olan dizinin ilk sezonu, Silikon Vadisi’nin en büyük başarı hikâyelerinden birine sahip olan Uber’in hikâyesini konu alacak. Uber CEO’su Travis Kalanick ve onun akıl hocası Bill Gurley arasındaki çalkantılı ilişkiyi de inceleyecek.

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Bununla beraber Uber’in kuruluşundan başlayarak Silikon Vadisi’nin iniş ve çıkışlarını somutlaştıran bir hikâyeyi de ekrana taşıyacak.

Dizide Travis Kalanick’i (500) Days of Summer, Inception, Looper ve The Trial of the Chicago 7 gibi yapımlarda karşımıza çıkan, Don Jon filmiyle yönetmenliğe de adım atan Joseph Gordon-Levitt canlandırırken; Bill Gurley’e ise Friday Night Lights, Bloodline, Manchester by the Sea gibi yapımlarla tanınan Kyle Chandler hayat verecek.

Joseph Gordon-Levitt ve Kyle Chandler ile beraber Elisabeth Shue, Kerry Bishé, Jon Bass, Bridget Gao Hollitt ve Babak Tafti‘nin de oyuncu kadrosunda yer aldığı diziye çok önemli bir isim daha dâhil oldu.

Variety’nin haberine göre Kill Bill serisi, Pulp Ficiton gibi önemli yapımlarda izlediğimiz, Imposters ve Chambers yapımlarıyla dizi dünyasında da varlık gösteren Uma Thurman, Super Pumped dizisinde rol alacak.

Thurman dizide Huffington Post’un kurucu ortaklarından biri olan, aynı zamanda Uber yönetim kurulu üyesi olarak da görev alan Arianna Huffington‘ı canlandıracak.


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Uma Thurman
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