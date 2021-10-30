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Ümit Besen kimdir, aslen nereli? Ümit Besen kaç yaşında?

30.10.2021 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkılar Bizi Söyler programının bugünkü konukları arasında yer alan Ümit Besen'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Şarkıları ile büyük beğeni toplayan sanatçının memleketi ve yaşı merak ediliyor. Peki Ümit Besen kimdir, aslen nereli? Ümit Besen kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

Ümit Besen kimdir, aslen nereli? Ümit Besen kaç yaşında?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programının bugünkü konukları arasında sevilen sanatçı Ümit Besen yer alıyor. Peki Ümit Besen kimdir, aslen nereli?

ÜMİT BESEN KİMDİR?

Ümit Besen, 14 Ekim 1956'da Osmaniye'de dünyaya gelmiştir. Ümit Besen'in ilk enstrümanı ise melodika olmuştur. Lise senelerinde klavye çalmaya başlayan isim aynı dönemde Tayfunlar Orkestrası'nı kurmuştur. Müzik ve eğitimini bir arada götüremeyeceğini fark edince lise eğitimini yarım bırakmıştır. Askerliğini yapmak üzere 1976 yılında Kütahya'ya giden Besen'i orduevinde dinleyen bir general onu Zonguldak Orduevi'ne naklettirmiştir. Askerliğin sonrasında Adana'ya dönmüş ve gece kulüplerinde çalışmaya başlamıştır. Bu kulüplerden birinde onu dinleyen futbolcu Metin Oktay, Besen'i İstanbul'daki gazino sahibi arkadaşlarına tavsiye etmiştir. Sanatçının İstanbul'da çalışmaya başladığı ilk mekân Köşem Bistro oldu. Besen, 1980 senesinde Selami Şahin ve Ahmet Selçuk İlkan ile birlikte ilk plak kaydını gerçekleştirmiştir.

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2015 senesinde, 80'lerin unutulmaz hiti "Nikah Masası" adlı şarkıya Enbe Orkestrası eşliğinde Ajda Pekkan ile düet yapmıştır. Besen 2016 yılında çıkan "Başka" adlı albümünde ise klasikleşmiş şarkılarını rock tarzında yeniden seslendirmiştir. Ümit Besen, bu albümde Feridun Düzağaç, Pamela, Cem Adrian gibi ünlü isimlerle düet yapmıştır. Ümit Besen aynı zamanda Teoman, Fergan Mirkelam, Gripin, Funda Arar, Bora Duran, Emre Aydın, MaNga, Yüksek Sadakat, Pinhani, Grup Seksendört, Leyla The Band’ den beğeniyle dinlenen farklı rock şarkılara da yer vermiştir.


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