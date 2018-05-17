MAGAZİN

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.05.2018 11:05 | Son Güncelleme

Geçen günlerde kızı Ses'i kucağına alan oyuncu Ümit Erdim, isim konusunda yöneltilen eleştirilere Özgecan'ın katili ve Abdullah Öcalan üzerinden yanıt verdi

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Geçen yıl mayıs ayında Seda Çınar ile dünyaevine giren oyuncu Ümit Erdim, 6 gün önce baba olmuştu. Çift, kızlarının adını Ses koymuştu. Ümit Erdim kızına verdiği ismi eleştirenlere yanıt verdi:

'30 BİN ŞEHİDİN KATİLİNİN ADI ABDULLAH OLMAZDI''

''Herkes isim meselesine takılmış. Memlekette yüz binlerce Seda, yüz binlerce Nida var. İsim meselesini tartışan sevgili dostlar; mesele isim konusunda burada tatava yaptığınız gibi olsaydı Özgecan'ın katilinin adı Ahmet, 30 bin şehidin katilinin adı Abdullah olmazdı. İsim meselesi kolay, iki cihanda insan olmak zor"

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Anahtar Kelimeler:
Ümit Erdim kızı ses abdullah öcalan

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ses nedir ya çıkıntılık olsun diye yapmadıkları kalmadı
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