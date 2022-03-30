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Ümit Erdim'den müjdeli haber! İkinci kez baba oluyor

30.03.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2017 yılında Seda Çınar ile nikah masasına oturan oyuncu Ümit Erdim, sosyal medya hesabından kızı ve eşiyle fotoğrafını paylaşarak 2. kez baba olacağının müjdesini verdi.

Ümit Erdim'den müjdeli haber! İkinci kez baba oluyor

Yıllar önce yayınlanan Hayat Bilgisi dizisi ile ünlenen ve sonrasında verdiği kilolarla adından söz ettiren 36 yaşındaki Ümit Erdim, 2017 yılında Seda Çınar ile nikah masasına oturdu. 2018 yılında ilk kızı Ses'i kucağına alan Erdim, ikinci müjdeli haberi de verdi.

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"BİZ ARTIK 4 KİŞİYİZ"

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimlerin başında gelen Ümit Erdim, kızı ve eşiyle fotoğrafını paylaşarak ikinci kez bebek beklediklerinin müjdesini verdi.

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Oyuncu paylaşımında "Evet hazırsak artık Ses'in abla olduğu bölüme geçiş yapıyoruz. Biz artık 4 kişiyiz" dedi. Oyuncunun paylaşıma Yasemin Şefkatli, Gizem Hatipoğlu, Berfu Yenenler, Yasemin Sakallıoğlu ve Pelin Akil gibi isimlerden tebrik yorumu yağdı.

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Ümit Erdim
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