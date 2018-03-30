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Ümit Erdim kimdir? Ümit Erdim, cuma akşamlarının tek eğlencesi Beyaz Show'da!

DİZİ HABERLERİ  | 30.03.2018 14:45 | Son Güncelleme

Ümit Erdim, bu akşam Beyaz Show'a konuk oluyor. Yirmi yılı aşkın süredir cuma akşamlarının vazgeçilmez programı olan Beyaz Show, bu akşam yeni bölümünde ünlü oyuncu Ümit Erdim'i ağırlıyor. Ümit Erdim, programda hayranlarının sorularına cevap verecek, hakkında bilinmeyenleri anlatacak ve Beyazıt Öztürk'ün hazırladığı bir şakaya maruz kalacak. Programın hayranları da Ümit Erdim kimdir öğrenmek istiyor, kaç yaşında, hangi dizi-filmlerde oynadı öğrenmek istiyorlar. İşte Ümit Erdim'in biyografisi...

Ümit Erdim kimdir? Ümit Erdim, cuma akşamlarının tek eğlencesi Beyaz Show'da!

Ümit Erdim, bu akşam Beyaz Show'un yeni bölümüne konuk oluyor. Ümit Erdim ile birlikte Seren Serengil, Rafet El Roman, Cengiz Semercioğlu, Bilgehan Demir ve Güldüy Güldüy Show Çocuk ekibi de katılacak. Hayat Bilgisi dizisindeki Arif karakteri ile tanımaya başladığımız Ümit Erdim'in Beyaz Show'a konuk olarak katılacak olması, programın izleyicilerinin dikkatini çekti. Ümit Erdim kimdir, kaç yaşındadır, hangi dizilerde filmlerde oynadı gibi soruların cevabı merak ediliyor. İşte Ümit Erdim'in biyografisi...

ÜMİT ERDİM KİMDİR?

Ümit Erdim, 15 Haziran 1985 tarihinde Kocaeli‘nde Çınarlı'da işçi bir baba ve öğretmen bir annenin üç erkek çocuğunun üçüncüsü olarak doğdu. İlkokul ve ortaokulu İzmit’de Yahya Kaptan mahallesinde okudu. Liseyi İzmit Atılım Anadolu Lisesi’nde bitirdi. Sonra İzmit Şehir Tiyatrosu’nun tiyatro okuluna girdi. ‘Bir Yaz Gecesi Rüyası’nda repertuar oyununda oynadı.

Ümit Erdim, 1998 – 2003 yılları arasında Kocaeli Bühir Tiyatrolarında oynadı. Bir arkadaşı vasıtasıyla İstanbul‘da bir ajansa kaydoldu ve 2-3 ay sonra Gani Müjde‘yle görüşmeye gitti ve “Hayat Bilgisi” dizisindeki rolü aldı. Unutamadığı ilk sahnesi Perran Kutman‘la idi. 2003’te konservatuarı kazandı ama fazla devam edemedi.

2011 yılında “Pasaport” Adlı bir yarışma programı sunan Ümit Erdim, katıldığı Can Dostum adlı köpek eğitim yarışmasında birinci olmuştur. Mike adında bir köpeği vardır. İstanbul’da Bağdat Caddesi’nde 2 yıl bir lokanta işletmiştir.

Ümit Erdim, bir süre manken Asuman Krause ile birlikte olmuştur.

2012 yılında Star TV’de yayınlanan “Benzemez Kimse Sana” adlı yarışma programında yarışmacı olarak görev aldı. Yarışma sonucunda birinci olup, Altı Nokta Körler derneğine toplam 100.000 TL ve yarışma içinde 20.000 TL toplam 120.000 TL bağış yapmıştır.

24 Ocak 2015 Cumartesi akşamı Star tv’de başlayan ve sunuculuğunu Murat Başoğlu‘nun yaptığı “Benzemez Kimse Sana” programında Seyfi Dursunoğlu ve Nükhet Duru ile birlikte jüri üyeliği yaptı.

Oynadığı Diziler :
1997 – Böyle mi Olacaktı?
2003 – 2006 – Hayat Bilgisi
2006 – Gönül
2006 – 2009 – Selena
2008 – 2009 – Adanalı
2009 – Teyzanne
2010 – Cuma’ya Kalsa
2013 – Doksanlar

Sunduğu Programlar:
2011 – Pasaport
2012 – Adam Asmaca

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