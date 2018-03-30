Ümit Erdim kimdir? Ümit Erdim, cuma akşamlarının tek eğlencesi Beyaz Show'da!

Ümit Erdim, bu akşam Beyaz Show'un yeni bölümüne konuk oluyor. Ümit Erdim ile birlikte Seren Serengil, Rafet El Roman, Cengiz Semercioğlu, Bilgehan Demir ve Güldüy Güldüy Show Çocuk ekibi de katılacak. Hayat Bilgisi dizisindeki Arif karakteri ile tanımaya başladığımız Ümit Erdim'in Beyaz Show'a konuk olarak katılacak olması, programın izleyicilerinin dikkatini çekti. Ümit Erdim kimdir, kaç yaşındadır, hangi dizilerde filmlerde oynadı gibi soruların cevabı merak ediliyor. İşte Ümit Erdim'in biyografisi...

ÜMİT ERDİM KİMDİR?

Ümit Erdim, 15 Haziran 1985 tarihinde Kocaeli‘nde Çınarlı'da işçi bir baba ve öğretmen bir annenin üç erkek çocuğunun üçüncüsü olarak doğdu. İlkokul ve ortaokulu İzmit’de Yahya Kaptan mahallesinde okudu. Liseyi İzmit Atılım Anadolu Lisesi’nde bitirdi. Sonra İzmit Şehir Tiyatrosu’nun tiyatro okuluna girdi. ‘Bir Yaz Gecesi Rüyası’nda repertuar oyununda oynadı.

Ümit Erdim, 1998 – 2003 yılları arasında Kocaeli Bühir Tiyatrolarında oynadı. Bir arkadaşı vasıtasıyla İstanbul‘da bir ajansa kaydoldu ve 2-3 ay sonra Gani Müjde‘yle görüşmeye gitti ve “Hayat Bilgisi” dizisindeki rolü aldı. Unutamadığı ilk sahnesi Perran Kutman‘la idi. 2003’te konservatuarı kazandı ama fazla devam edemedi.