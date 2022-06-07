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Ümit Özdağ'dan ittifak ve oy oranı açıklaması

07.06.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, partisinin diğer partilerle ittifaka girmeyeceğini söyledi. Partisinin tek başına seçime gireceğini ifade eden Özdağ, oy oranlarının ise 7.4 olduğunu açıkladı.

Ümit Özdağ'dan ittifak ve oy oranı açıklaması

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, parti il binasının açılışını ile esnaf ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etmek için Aksaray'a geldi. Özdağ, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında temmuz ayı sonunda partisinin kongresini yapacaklarını belirtti.

Zafer Partisi'nin şu ana kadar 62 ilde örgütlendiğini ifade eden Özdağ, şunları söyledi:

ZAFER PARTİ'SİNİN OY ORANINI AÇIKLADI

"Kongremiz gerçekleşene kadar 81 ilde örgütlenmemizi tamamlamış olacağız. Zafer Partisi'nin 9 ay önce kurulmasından bugüne Türk siyasetinde dengeler köklü şekilde değişmiştir. İki cepheye bölünmüş Türk siyaseti yeniden yapılanmaktadır. Türk halkının gerçek sorunlarını gündeme getirmeyen, bu iki cepheli Hacivat-Karagöz oyununu Zafer Partisi her iki ittifakın da içinde yer almayarak ve Türk halkının gerçek sorunlarını dile getirerek bozmuştur ve bozmaya devam edecektir. Birkaç gün önce yapılan en kapsamlı araştırmalardan birisinin ortaya koyduğu sonuç; Zafer Partisi'nin oy oranının yüzde 7,4 olduğudur."

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"İTTİFAK GÜNDEMDE YOK"

Diğer partilerle ittifak içinde olmayacaklarını da aktaran Özdağ, "Diğer partilerle ittifak, Zafer Partisi'nin gündeminde yok. Daha seçimlere bir sene var. Bu süre içerisinde siyasette hangi gelişmeler olur? Henüz bilmiyoruz. Gündemimiz; tek başına seçime girmek üzerine" diye konuştu. (DHA)

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Ümit Özdağ Zafer Partisi

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