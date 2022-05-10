HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Ümit Özdağ ile Bakan Soylu arasında 'Soros çocuğu' gerilimi! 'Türk milliyetçileri değerlendirecektir'

Ümit Özdağ ile Bakan Soylu arasında 'Soros çocuğu' gerilimi! 'Türk milliyetçileri değerlendirecektir'

10.05.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında yaşanan gerilim sürüyor. Ümit Özdağ, Bakan Soylu'nun Özdağ için kullandığı 'Soros çocuğu' sözleriyle kendisine küfrettiğini öne sürdüğü dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Ümit Özdağ ile Bakan Soylu arasında 'Soros çocuğu' gerilimi! 'Türk milliyetçileri değerlendirecektir'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı önüne giderek Bakan Soylu ile görüşme talebinden bulunan Ümit Özdağ arasındaki gerilim kızışıyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözlerine sert çıkıştı. Özdağ, Bakan Soylu'ya sahip çıkan zihniyeti Türk milliyetçilerinin değerlendireceğini ifade etti.

AA-20220506-27780607-27780605-ZAFER_PARTISI_GENEL_BASKANI_OZDAG_MECLIS_ONUNDE_ACIKLAMA_YAPTI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Twitter hesabından şu ifadeleri kaydettiği bir paylaşım yaptı:

Zafer Partisi'ni kurarken, Büyük Türk Milleti'ne söz vermiştim; “Hiçbir saldırı, hiçbir tehdit ve yıldırma operasyonu, beni Türkiye’nin bilim, birlik, barış yolunda verdiğimiz mücadelede geri adım atmama neden olmayacaktır.” Verdiğim sözün sonuna kadar arkasındayım!

"UCUNDA ÖLÜM OLSA DA"

Özdağ, paylaşımında yer verdiği görselde ise şu ifadeleri kullandı:

"Babası Muzaffer Özdağ, annesi Gönül Özdağ MHP Kadın Kolları Genel Başkanı, kendisi 2 dönem MHP milletvekili olan bana, "Soros çocuğu" diye küfredene, MHP'nin kuruluş sürecine/ilkelerine küfreden Süleyman'a sahip çıkan zihniyeti Türk milliyetçileri değerlendirecektir. Herkes bilmelidir ki ucunda ölüm olsa da Türkiye'nin örtülü işgalin karşı direneceğim. Zafer Partisi gelecek, sığınmacılar gidecek."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kılıçdaroğlu "Dolar aldı başını gidiyor" diyerek yüklendiKılıçdaroğlu "Dolar aldı başını gidiyor" diyerek yüklendi
Kabine sonrası Erdoğan'dan 'konut' müjdesi!Kabine sonrası Erdoğan'dan 'konut' müjdesi!
Terör örgütü PKK'ya darbe! Ağrı grubu yok edildi Terör örgütü PKK'ya darbe! Ağrı grubu yok edildi
Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu Ümit Özdağ

En Çok Okunan Haberler

Düşük faizli konut kredisi için detaylar belli oldu!

Düşük faizli konut kredisi için detaylar belli oldu!

'Çitos Efe'nin son hali şaşkına çevirdi! Bu halini unutun

'Çitos Efe'nin son hali şaşkına çevirdi! Bu halini unutun

CHP'de İmamoğlu tepkisi!

CHP'de İmamoğlu tepkisi!

Gece vakti feci olay! Büyük şok yaşadı, gözyaşlarını tutamadı

Gece vakti feci olay! Büyük şok yaşadı, gözyaşlarını tutamadı

Bakan Soylu 3 yeni projeyi duyurdu

Bakan Soylu 3 yeni projeyi duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın en güveniliri" diyerek duyurdu! Ağustos ayı itibarıyla vatandaşlara verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın en güveniliri" diyerek duyurdu! Ağustos ayı itibarıyla vatandaşlara verilecek

İlginizi Çekebilir

Merkür geri dönüyor! Özgüveniniz...

Merkür geri dönüyor! Özgüveniniz...

Transseksüel kadınların doğum yapması için...

Transseksüel kadınların doğum yapması için...

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Talep patlaması yaşandı! "Ölümden başka her derde deva"

Talep patlaması yaşandı! "Ölümden başka her derde deva"

Doğal diyerek cildinize her yağı sürmeyin! Altın değerinde öneriler

Doğal diyerek cildinize her yağı sürmeyin! Altın değerinde öneriler

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.