Ümit Özdağ ile Bakan Soylu arasında 'Soros çocuğu' gerilimi! 'Türk milliyetçileri değerlendirecektir'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı önüne giderek Bakan Soylu ile görüşme talebinden bulunan Ümit Özdağ arasındaki gerilim kızışıyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözlerine sert çıkıştı. Özdağ, Bakan Soylu'ya sahip çıkan zihniyeti Türk milliyetçilerinin değerlendireceğini ifade etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Twitter hesabından şu ifadeleri kaydettiği bir paylaşım yaptı:

Zafer Partisi'ni kurarken, Büyük Türk Milleti'ne söz vermiştim; “Hiçbir saldırı, hiçbir tehdit ve yıldırma operasyonu, beni Türkiye’nin bilim, birlik, barış yolunda verdiğimiz mücadelede geri adım atmama neden olmayacaktır.” Verdiğim sözün sonuna kadar arkasındayım!

"UCUNDA ÖLÜM OLSA DA"

Özdağ, paylaşımında yer verdiği görselde ise şu ifadeleri kullandı:

"Babası Muzaffer Özdağ, annesi Gönül Özdağ MHP Kadın Kolları Genel Başkanı, kendisi 2 dönem MHP milletvekili olan bana, "Soros çocuğu" diye küfredene, MHP'nin kuruluş sürecine/ilkelerine küfreden Süleyman'a sahip çıkan zihniyeti Türk milliyetçileri değerlendirecektir. Herkes bilmelidir ki ucunda ölüm olsa da Türkiye'nin örtülü işgalin karşı direneceğim. Zafer Partisi gelecek, sığınmacılar gidecek."

