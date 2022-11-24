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Ümit Özdağ konuşmasını kesip yanlarına gitti! Karkamış'ta Zafer Partililer ile 40 kişilik grup arasında büyük gerginlik: Arbede anbean görüntülendi

24.11.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın hain terör saldırısının gerçekleştiği Gaziantep'in Karkamış ilçesini ziyaretinde ortalık fena karıştı. Gazetecilere açıklama yaptığı sırada Özdağ'ı yaklaşık 40 kişilik grup protesto etti. Özdağ'ı protesto edenlere Zafer Partililerin karşılık vermesi tansiyonu yükseltti. Özdağ konuşmasını yarıda kesip protesto edenlerin yanına gitti. Öfkelenen partililer ile protesto eden grup arasında çıkan arbedenin görüntüleri gerilimin dozunu gözler önüne serdi.

Ümit Özdağ konuşmasını kesip yanlarına gitti! Karkamış'ta Zafer Partililer ile 40 kişilik grup arasında büyük gerginlik: Arbede anbean görüntülendi

Ümit Özdağ'ın şehit yakınlarına taziye ziyareti ve açıklamalar yapmak üzere Karkamış'a gelmesiyle gerginlik çıktı. Özdağ gazetecilere açıklama yaparken hükümetin Suriye politikasını eleştirince ortalık kızıştı. Özdağ'ı protesto edenlerle Zafer Partililer atışma yaşadı. Bunun üzerine Özdağ da konuşmasını yarıda kesti. Ümit Özdağ, ziyaretlerinin bilinçli olarak provoke edildiğini savundu. Zafer Partililer ile yaklaşık 40 kişilik grubun arbedesi çelik kuvvet polislerinin araya girmesiyle son buldu. İşte Karkamış'ta yaşanan gerginliğin ayrıntıları ve görüntüleri...

ŞEHİT YAKINLARINA TAZİYE ZİYARETİ

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, öğle saatlerinde PKK/YPG’li teröristler tarafından pazartesi günü roketatar ve havan saldırılarının düzenlendiği ve bir öğretmen ile bir çocuğun şehit olduğu Karkamış ilçesine geldi.

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İlk olarak saldırıda şehit olan Hasan Karataş’ın yakınlarına taziye ziyaretinde bulunan Özdağ, daha sonra Karkamış Sınır Kapısı’na geldi.

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KONUŞMASINA TEPKİ GÖSTERDİLER

Burada gazetecilere açıklama yapan ve hükümetin Suriye politikasını eleştiren Özdağ konuştuğu sırada çevredeki bazı kişilerin tepkisiyle karşılaştı.

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Bölgede toplanan bazı kişiler, “Acımız taze, siyaset yapmayın” diye tepki gösterdi.

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PARTİLİLER DAHİL OLDU, ÖZDAĞ KONUŞMASINI YARIDA KESTİ

Bu kişilere partililer de karşılık verdi. Açıklamasını yarıda kesen Ümit Özdağ, kendisini eleştirenlerin yanına gitti.

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Bölgedeki bir iş yerine giren ve burada vatandaşlar ile konuşan Özdağ, çıktıktan sonra gazetecilere ziyaretlerinin bilinçli olarak provoke edildiği iddiasında bulundu.

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VATANDAŞLAR İLE PARTİLİLER ARASINDA ARBEDE ÇIKTI

Özdağ’ın bu açıklamasına da çevredeki bazı kişiler tepki gösterdi. Duruma öfkelenen bazı partililer, grubun üzerine yürüdü. İki grup arasında arbede yaşandı ve bu sırada bazı vatandaşlar bölgeden uzaklaştırılmaya çalışıldı.

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PROTESTOLAR DEVAM ETTİ

Ancak yaklaşık 40 kişilik grup kendilerine yönelik tutumu protesto etmeyi sürdürdü. Zafer Partililer ise saldırıya uğradıklarını iddia etti.

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ÇEVİK KUVVET ARAYA GİRDİ

Yaşanan arbede, çevik kuvvet polislerinin araya girmesi ile son buldu.

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Ümit Özdağ ve beraberindekiler, daha sonra Karkamış Sınır Kapısı’nın bulunduğu alandan ayrıldı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Karkamış Ümit Özdağ Zafer Partisi

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