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Ümit Özdağ yeni parti mi kuracak? Ankara kulislerine bomba gibi düştü

16.11.2020 07:46 | Son Güncelleme:
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Ümit Özdağ yeni parti mi kuracak? Ankara kulislerine bomba gibi düştü

Disiplin Kurulu tarafından bugün ihracının görüşüleceği İYİ Partili Ümit Özdağ'ın yeni bir parti kuracağı iddia edildi. Söz konusu iddia siyaset gündemine bomba gibi düştü.

İYİ Parti İstanbul il Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğuna dair yaptığı açıklamlarla olay yaratan Prof. Dr. Ümit Özdağ için Disiplin Kurulu bugün toplanıyor.

ÜMİT ÖZDAĞ'IN İYİ PARTİ'DEN İHRACI GÜNDEMDE

Kritik toplantıda Özdağ'ın partiden ihraç edilip edilmeyeceği karara bağlanacak.

ÜMİT ÖZDAĞ YENİ PARTİ Mİ KURACAK?

Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'de ayrılıp ayrılmayacağı merak edilirken Ankara kulislerinde şoke etkisi yaratan bomba bir iddia gündeme geldi.

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Hürriyet'teki bugünkü yazısında Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ayrılarak yeni bir parti kuracağını iddia etti.

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Selvi, Özdağ'ın Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül’e göre etrafına daha çok milletvekili toplayacağını belirtti.


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