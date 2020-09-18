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Ümitcan Uygun Müge Anlı'yı suçlayınca... Danla Bilic'ten Aleyna Çakır isyanı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 10:25 | Son Güncelleme

Aleyna Çakır'ın ölümüyle suçlanan Ümit Can Uygun'un annesi Gülay Uygun ormanlık alanda ölü bulundu. Ümitcan Uygun ve babası, Gülay Uygun'un "Ölümümden Müge Anlı sorumludur" yazılı bir not bıraktığını söyledi. Bu açıklamaların ardından Danla Bilic isyan etti.

Ümitcan Uygun Müge Anlı'yı suçlayınca... Danla Bilic'ten Aleyna Çakır isyanı!

Aleyna Çakır'ın ölümünün ardından şüpheli olarak ifadesi alınan Ümit Can Uygun'un annesi Gülay Uygun, Ankara Keçiören'de kafasından silahla vurulmuş halde bulundu. Olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşılan Gülay Uygun'un intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü bulunduAleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü bulundu

Haberi alıp olay yerine gelen eşi Durak ve oğlu Ümit Can Uygun ise intihardan Müge Anlı ve ekibini sorumlu tuttu. Yaşanan olayın ardından sosyal medyada Müge Anlı gündem oldu. Uzun süredir yayınlarında Aleyna Çakır cinayetini işleyen Müge Anlı'nın suçlanmasından sonra Danla Bilic de bir paylaşım yaptı.

Ekran Alıntısı

Bilic paylaşımında şunları diyerek isyan etti: "Birinin annesi ötekinin karısı hayatını kaybetmiş tek söyledikler mektup, Müge Anlı, biz size oy verdik! Aleyna'nın ahı üstünüzden eksik olmasın inşallah."

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