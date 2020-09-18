Ümitcan Uygun Müge Anlı'yı suçlayınca... Danla Bilic'ten Aleyna Çakır isyanı!

Aleyna Çakır'ın ölümünün ardından şüpheli olarak ifadesi alınan Ümit Can Uygun'un annesi Gülay Uygun, Ankara Keçiören'de kafasından silahla vurulmuş halde bulundu. Olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşılan Gülay Uygun'un intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Haberi alıp olay yerine gelen eşi Durak ve oğlu Ümit Can Uygun ise intihardan Müge Anlı ve ekibini sorumlu tuttu. Yaşanan olayın ardından sosyal medyada Müge Anlı gündem oldu. Uzun süredir yayınlarında Aleyna Çakır cinayetini işleyen Müge Anlı'nın suçlanmasından sonra Danla Bilic de bir paylaşım yaptı.

Bilic paylaşımında şunları diyerek isyan etti: "Birinin annesi ötekinin karısı hayatını kaybetmiş tek söyledikler mektup, Müge Anlı, biz size oy verdik! Aleyna'nın ahı üstünüzden eksik olmasın inşallah."