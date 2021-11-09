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Ümmü Gülsüm Balaban, İlayda'yı çok sevdi! Pehlivan'ın annesinin yüzünde güller açıyor!

09.11.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021 yarışmacılarından İsmail Balaban ve İlayda Şeker'in aşkı tam gaz devam ediyor. Sık sık Antalya Elmalı'ya sevgilisini ziyarete giden Şeker, Balaban'ın ailesiyle akşam keyfi yaptı. Daha önceki gelini Gamze Atakan için 'yılan' ifadesini kullanan Ümmü Gülsüm Balaban'ın keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Ümmü Gülsüm Balaban, İlayda'yı çok sevdi! Pehlivan'ın annesinin yüzünde güller açıyor!

Aşklarıyla magazin gündemini sarsan İsmail Balaban ve İlayda Şeker ikilisi, bir an olsun ayrı kalamıyor. Nevşehir'den Antalya'ya giden İlayda Şeker, İsmail Balaban'ın ailesiyle de güzel vakit geçiriyor.

AİLE SAADETİ

Sosyal medyada yayılan bu fotoğraf, Survivor izleyicisini şaşırttı. İsmail Balaban'ın annesi Ümmü Gülsüm Balaban, eski gelini Gamze Atakan için kullandığı 'yılan' kelimesiyle akıllarda yer edinmişti. Ümmü Gülsüm Balaban'ın, oğlunun yeni sevgilisi İlayda Şeker ile akşam keyfi yaparken epey mutlu görünmesi, ''Yeni gelinini sevdi'' yorumlarına neden oldu.

İlayda Şeker, İsmail Balaban'ın ailesine girdi! Pehlivan'ın annesinin yüzünde güller açıyor!

İsmail Balaban, annesiyle anlaşmazlıklar yaşayan nişanlısı Gamze Atakan'dan, adadan döner dönmez ayrılmış, çok geçmeden İlayda Şeker ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

İlayda Şeker, İsmail Balaban'ın ailesine girdi! Pehlivan'ın annesinin yüzünde güller açıyor!

İlayda Şeker'in, Instagram hesabındaki cesur pozları silmesi, ''Fotoğrafları Balaban mı sildirdi?'' sorularına neden olmuştu.

Ümmü Gülsüm Balaban, İlayda'yı çok sevdi! Pehlivan'ın annesinin yüzünde güller açıyor!

İsmail Balaban ve İlayda Şeker, sosyal medyada birbirlerini yorumsuz bırakmıyor.

Ümmü Gülsüm Balaban, İlayda'yı çok sevdi! Pehlivan'ın annesinin yüzünde güller açıyor!

İsmail Balaban, Şeker'e ''Barbie'', İlayda Şeker ise Balaban'a ''İso'm'' diye hitap ediyor.

Ümmü Gülsüm Balaban, İlayda'yı çok sevdi! Pehlivan'ın annesinin yüzünde güller açıyor!


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Anahtar Kelimeler:
survivor İsmail Balaban
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