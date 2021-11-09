Ümmü Gülsüm Balaban, İlayda'yı çok sevdi! Pehlivan'ın annesinin yüzünde güller açıyor!

Aşklarıyla magazin gündemini sarsan İsmail Balaban ve İlayda Şeker ikilisi, bir an olsun ayrı kalamıyor. Nevşehir'den Antalya'ya giden İlayda Şeker, İsmail Balaban'ın ailesiyle de güzel vakit geçiriyor.

AİLE SAADETİ

Sosyal medyada yayılan bu fotoğraf, Survivor izleyicisini şaşırttı. İsmail Balaban'ın annesi Ümmü Gülsüm Balaban, eski gelini Gamze Atakan için kullandığı 'yılan' kelimesiyle akıllarda yer edinmişti. Ümmü Gülsüm Balaban'ın, oğlunun yeni sevgilisi İlayda Şeker ile akşam keyfi yaparken epey mutlu görünmesi, ''Yeni gelinini sevdi'' yorumlarına neden oldu.

İsmail Balaban, annesiyle anlaşmazlıklar yaşayan nişanlısı Gamze Atakan'dan, adadan döner dönmez ayrılmış, çok geçmeden İlayda Şeker ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

İlayda Şeker'in, Instagram hesabındaki cesur pozları silmesi, ''Fotoğrafları Balaban mı sildirdi?'' sorularına neden olmuştu.

İsmail Balaban ve İlayda Şeker, sosyal medyada birbirlerini yorumsuz bırakmıyor.

İsmail Balaban, Şeker'e ''Barbie'', İlayda Şeker ise Balaban'a ''İso'm'' diye hitap ediyor.



