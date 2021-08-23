HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ümraniye'de alev alev yanan kafe, küle döndü

Ümraniye'de alev alev yanan kafe, küle döndü

23.08.2021 02:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye'de 3 katlı bir kafe alev alev yandı. Çevrede paniğe neden olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu kafede büyük çapta hasar meydana geldi.

Ümraniye'de alev alev yanan kafe, küle döndü

Çamlık Mahallesi Şht. Burak Kurtuluş Caddesi 120 numaradaki kapalı olan kafenin 2'nci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, 3'üncü kata ve çatıya sıçradı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren yoğun çabaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen veya yaralananın olmadığı yangında kafede büyük çapta hasar meydana geldi.

Öte yandan yangın, çevredeki bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Olay yerinden geçen bir görgü tanığı, yangınla ilgili, "Ben buradan geçerken dumanları gördüm. Aşağısı yanıyordu, ilk üçüncü kata çıkıp, çatıya sıçradı. Bir anda çatı tutuştu. O sırada İtfaiye geldi" dedi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Moda tutkunu iki yaşındaki kız çocuğu sosyal medya fenomeni olduModa tutkunu iki yaşındaki kız çocuğu sosyal medya fenomeni oldu
Benzersiz bir arama ve keşfetme deneyimine hazır olun Benzersiz bir arama ve keşfetme deneyimine hazır olun
İnce'ye yanıt: Kim olduğumu sormuşsunuz, hatırlatayım...İnce'ye yanıt: Kim olduğumu sormuşsunuz, hatırlatayım...
Anahtar Kelimeler:
yangın Ümraniye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ailesiyle ABD'ye gidecekti! Mahsun Kırmızıgül ve kızından üzen haber

Ailesiyle ABD'ye gidecekti! Mahsun Kırmızıgül ve kızından üzen haber

AK Parti Milletvekili Yılmaz'ın aracını durduran polisler hakkında soruşturma başlatıldı

AK Parti Milletvekili Yılmaz'ın aracını durduran polisler hakkında soruşturma başlatıldı

22 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

22 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Eski bakan, başka ülkede kurye oldu

Eski bakan, başka ülkede kurye oldu

Milyonların gözü bu haberde! Bugün açıklanıyor

Milyonların gözü bu haberde! Bugün açıklanıyor

Van'da bir iş yerinde 1300 tabanca ele geçirildi

Van'da bir iş yerinde 1300 tabanca ele geçirildi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Dehşet! 15 yaşındaki kızı darp edip kıyafetlerini çıkarttırdılar

Dehşet! 15 yaşındaki kızı darp edip kıyafetlerini çıkarttırdılar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kan donduran vahşet! Taliban, Afgan kadını ateşe atarak öldürdü

Kan donduran vahşet! Taliban, Afgan kadını ateşe atarak öldürdü

Sosyal medya için video çekerken feci şekilde can verdi

Sosyal medya için video çekerken feci şekilde can verdi

Kızlarını kefene sarıp paylaştılar: Dünya bize yüz çevirdi

Kızlarını kefene sarıp paylaştılar: Dünya bize yüz çevirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.