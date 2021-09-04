HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ümraniye'de TEM Otoyolu'nda trafik kazası: 3'ü bebek ve çocuk 6 yaralı

Ümraniye'de TEM Otoyolu'nda trafik kazası: 3'ü bebek ve çocuk 6 yaralı

04.09.2021 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye'de TEM Otoyolu'nda alkollü olduğu tespit edilen sürücünün kullandığı otomobil, başka bir otomobile çarptı. Kazada aralarında bebek ve çocukların da içerisinde bulunduğu otomobildeki 6 kişi yaralandı. Kazazedelerin yakınları ise alkollü sürücüye saldırarak, darp etti. Polisin güçlükle ayırdığı kavga sonrası yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ümraniye'de TEM Otoyolu'nda trafik kazası: 3'ü bebek ve çocuk 6 yaralı

Kaza, saat 01.00 sıralarında Ümraniye'de TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Otomobil sürücüsü Sönmez Karaca, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Medine Tacar yönetimindeki başka bir otomobile çarptı. Kazada, Tacar'ın kullandığı otomobilde bulunan 3'ü bebek ve çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi sırasında, ambulans sürücüsü olduğu öğrenilen bir kişi görüntü çeken basın mensuplarına engel olmaya çalışınca, kazazedelerin yakınları da gazetecilere tepki gösterdi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZAZEDELERİN YAKINLARI, ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE SALDIRDI

Ayrıca, polisin alkol testi sırasında kazazedelerin yakınları, alkollü olduğu tespit edilen sürücü Sönmez Karaca'ya tekme tokat saldırdı. Olayda, sürücü yüzünden yaralanırken, polis kazazede yakınlarını güçlükle sakinleştirdi. Dayak yiyen alkollü sürücü ambulansa alınarak müdahalede bulunuldu. Alkol metreye üfleyemeyen sürücüye, polis tarafından ambulansta da güçlükle test yapıldı. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılırken, alkollü sürücüye saldıran kazazede yakınları da ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

6324a4350652d722ce115a75e99c4bdd

KAZANIN GÖRGÜ TANIĞI KONUŞTU

Görgü tanığı Ömer Faruk Aktepe, kazayla ilgili, "Ben seyir halinde gidiyordum. Arkadan gelen araç beni sollayarak, önümdeki araca çarptı. Tam bana vuracaktı, beni geçip önümdeki araca çarptı. Her yer duman altı olunca hemen yardıma koştum. Bir bebeğin kafasında hafif bir travma var. Öteki çocukta çok şükür bir şey yok. Diğer 2 kişi ve bir çocuğun da ayağında ezilme varmış" diye konuştu.

Öte yandan, kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti bir süre trafiğe kapandı. Kazaya karışan otomobillerin yolda kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adana'da korkunç olay! Cinnet getiren kişi önce babasını dövdü sonra kardeşini öldürdüAdana'da korkunç olay! Cinnet getiren kişi önce babasını dövdü sonra kardeşini öldürdü

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kıyafetleri yırtılınca anladı! Büyük göğüslerinden kurtulduğunu sandı ama...Kıyafetleri yırtılınca anladı! Büyük göğüslerinden kurtulduğunu sandı ama...
PARTNERDizi aşkı gerçek oldu! Çiçeği burnunda çift, ilk kez baş başa görüntülendiDizi aşkı gerçek oldu! Çiçeği burnunda çift, ilk kez baş başa görüntülendi
Aile içi dehşet! Babasını dövüp kardeşini öldürdüAile içi dehşet! Babasını dövüp kardeşini öldürdü
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ümraniye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı "Enerjim gitti" diyerek isyan etti! 21 yaşındaki Ülkü Kübra 60 yaşındaki öğretmeniyle kaçtı

Müge Anlı "Enerjim gitti" diyerek isyan etti! 21 yaşındaki Ülkü Kübra 60 yaşındaki öğretmeniyle kaçtı

10 liraya öpüşmek istedi, başına gelmeyen kalmadı

10 liraya öpüşmek istedi, başına gelmeyen kalmadı

Aşı olmayan işçilere PCR testi zorunluluğu!

Aşı olmayan işçilere PCR testi zorunluluğu!

Akşener'den 'cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması

Akşener'den 'cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması

Hamile eltisinin bulunduğu eve zorla girdi, ortalık karıştı

Hamile eltisinin bulunduğu eve zorla girdi, ortalık karıştı

Vahşice öldürülen Yağmur, katilinin elini öpmüş

Vahşice öldürülen Yağmur, katilinin elini öpmüş

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Genç kız "Beni kurtarın" diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı

Genç kız "Beni kurtarın" diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Darp edilen muhabir konuştu: Ağzıma diş parçaları geliyordu

Darp edilen muhabir konuştu: Ağzıma diş parçaları geliyordu

Balıkçıların ağına takıldı! Sahil ve plaj kapatıldı

Balıkçıların ağına takıldı! Sahil ve plaj kapatıldı

Son mesajı bu oldu! 24 saat geçmeden hayatını kaybetti

Son mesajı bu oldu! 24 saat geçmeden hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.