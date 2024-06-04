Umumi tuvalette çekilen çıplak fotoğraflarını göndererek şantaj yaptı! Kapılardaki küçük delikleri fark edince şaşkınlığa uğradı

MYNET|DIŞ HABERLER 26 yaşındaki hamile mağdur Somprattana, 4 Ocak'tan bu yana devam eden olayda herhangi bir sonuca ulaşılmaması nedeniyle tedirginlik yaşadığını söyledi. Aylardır şüphelinin kendisini müstehcen görüntülerin yayınlanmasıyla tehdit etmeye devam ederek para talep ettiğini söyleyen Somprattana, soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

TUVALETLERİ ARAŞTIRDI

Bir benzinlikte bulunan umumi tuvalette çekilen çıplak fotoğraflarıyla kendisinin tehdit edildiğini söyleyen kadın daha sonrasında fotoğrafların nasıl çekildiğini araştırmak için umumi tuvaleti bir kez daha ziyaret etti. Son ziyaretinde ise ise genç kadın tuvalet kapısında bulunan bazı delikleri fark etti.







