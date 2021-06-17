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Umut Akyürek evinde düşüp hastanelik oldu!

17.06.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Estetikli haliyle zaman zaman gündeme gelen Umut Akyürek, evinin banyosunda düştü. Apar topar hastaneye kaldırılan ve omzunda iki kırık tespit edilen Akyürek, ameliyata alındı.

Türk sanat müziği sanatçısı Umut Akyürek, evinde talihsiz bir kaza geçirdi. Evinde düşen Akyürek, apar topar hastaneye kaldırıldı.

Sosyal medya hesabından hastanede çektiği bir fotoğrafını paylaşan şarkıcı, "Nazar insanı mezara koyarmış. Ne haset ettilerse omzum iki yerden kırıldı. Ameliyata alacaklar. Dua edin bana iyi niyetli dostlarım" ifadelerini kullandı.

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Ardından video çekerek sağlık durumu hakkında bilgi veren Umut Akyürek, şunları söyledi:

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"Allah hepimizi kazadan, beladan, kem gözlerden, fesatlardan korusun. Dün geceden beri ilginiz ve güzel mesajlarınız ve dualarınız için çok teşekkür ediyorum. Tuvalette çok şiddetli bir şekilde omzumun üzerine düştüm ve omzumda iki kırık tespit edildi. Çok sancılı bir süreç yaşadım. Bugün ameliyat olacağım, dualarınızı esirgemeyin."

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Umut Akyürek
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