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Umut Akyürek kimdir, kaç yaşında? Umut Akyürek'in eşi Oktay Ertuğrul kimdir, mesleği nedir?

19.05.2021 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'a konuk olan Türk Sanat müziğinin sevilen sesi Umut Akyürek'in özel hayatı merak konusu oldu. Peki Umut Akyürek eşi Oktay Ertuğrul kimdir? Detaylar haberimizde...

Umut Akyürek kimdir, kaç yaşında? Umut Akyürek'in eşi Oktay Ertuğrul kimdir, mesleği nedir?

Türk Sanat müziğinin sevilen isimleri Umut Akyürek ve eşi Oktay Ertuğrul bugün Star Tv'nin fenomen eğlence programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu oldu. Ekranlarda boy gösteren ikili İnternet kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı.

UMUT AKYÜREK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek 12 Temmuz 1973 Ankara'da dünyaya geldi. Oyuncu Fulden Akyürek ile kardeştir. İlköğretim ve Ortaokul eğitimini Sakarya'da tamamladı. İlk ve orta öğrenimini Sakarya'da tamamlayan sanatçı, İstanbul Teknik Üniversitesi, Devlet Konservatuarı'dan mezun olmuştur.

1989 senesinde Erol Sayan yönetiminde sürdürülen İzmit Musiki Derneği'ne başlamışıyla kariyeri için önemli bir adım attı. 1990 senesinde TRT amatör ses yarışmasına katıldı ve yarışmada 3. oldu. Sonraki sene ise İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Ses Bölümü'ne girdi. Umut Akyürek, kendisi gibi sanatçı olan sevgilisi Oktay Ertuğrul ile 2004 yılında nikah masasına oturdu, çift 2005 yılında kızları Melek Bal'ı kucaklarına aldı.

Umut Akyürek kimdir, kaç yaşında? Umut Akyürek'in eşi Oktay Ertuğrul kimdir, mesleği nedir?

UMUT AKYÜREK'İN HASTALIĞI NEDİR?

Yüz bölgesinde dayanılmaz ağrılar çeken ve kullandığı ilaçlardan fayda göremeyen Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek'e, 'delirten hastalık' veya 'intihar hastalığı' olarak da bilinen 'trigeminal nevralji' (ani yüz ağrısı) teşhisi konulmuştu.

OKTAY ERTUĞRUL KİMDİR?

1972 yılında dünyaya gelen Oktay Ertuğrul Türk Halk Müziği sanatçısıdır. Aslen Elazığ Aydınlar Hedi Köyü nüfusuna kayıtlıdır. Çocukluk yılları doğup büyüdüğü köyünde geçmiştir.

Oktay Ertuğrul İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuştur. Daha sonra TRT sınavlarına girmiş TRT sanatçısı olmuştur. 2007 yılında Lirik ve 2013 yılında Sır isimli albümleri müzik piyasasındaki yerini almıştır.
Umut Akyürek kimdir, kaç yaşında? Umut Akyürek'in eşi Oktay Ertuğrul kimdir, mesleği nedir?

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Star TV Umut Akyürek
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