Umut Akyürek kimdir, kaç yaşında? Umut Akyürek'in eşi Oktay Ertuğrul kimdir, mesleği nedir?

Türk Sanat müziğinin sevilen isimleri Umut Akyürek ve eşi Oktay Ertuğrul bugün Star Tv'nin fenomen eğlence programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu oldu. Ekranlarda boy gösteren ikili İnternet kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı.

UMUT AKYÜREK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek 12 Temmuz 1973 Ankara'da dünyaya geldi. Oyuncu Fulden Akyürek ile kardeştir. İlköğretim ve Ortaokul eğitimini Sakarya'da tamamladı. İlk ve orta öğrenimini Sakarya'da tamamlayan sanatçı, İstanbul Teknik Üniversitesi, Devlet Konservatuarı'dan mezun olmuştur.

1989 senesinde Erol Sayan yönetiminde sürdürülen İzmit Musiki Derneği'ne başlamışıyla kariyeri için önemli bir adım attı. 1990 senesinde TRT amatör ses yarışmasına katıldı ve yarışmada 3. oldu. Sonraki sene ise İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Ses Bölümü'ne girdi. Umut Akyürek, kendisi gibi sanatçı olan sevgilisi Oktay Ertuğrul ile 2004 yılında nikah masasına oturdu, çift 2005 yılında kızları Melek Bal'ı kucaklarına aldı.