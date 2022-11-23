Umut Akyürek kimdir, nerelidir? Ünlü sanatçı Umut Akyürek kaç yaşında?

Umut Akyürek aslen Ankaralıdır. Türk Sanat Müziğinin önde gelen isimlerinden birisi olan sanatçı, hem sesiyle hem de güzelliği ile büyülüyor. Evli ve bir çocuğu olan Umut Akyürek, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirmeyi başarıyor. Instagram üzerinde 141 Bin takipçisi olan sanatçının yeni çıkardığı şarkılarını da burada paylaştığı görülüyor.

UMUT AKYÜREK KİMDİR?

Umut Akyürek, 12 Temmuz 1973 senesinde Ankara’da dünyaya geldi. 49 yaşında olan ünlü ses sanatçısının mutlu bir evliliği ve Melek Bal isminde bir çocuğu bulunuyor. Kendisi gibi sanatçı olan Oktay Ertuğrul ile 2005 senesinde evlenen Umut Akyürek’in, Fulden Akyürek ve Ogün Genco Akyürek isminde kardeşleri bulunuyor. Fulden Akyürek ise ablası Umut Akyürek gibi sanatçı kişiliği ile tanınıyor.

Umut Akyürek Ankara doğumlu Türk Sanat Müziği sanatçısıdır. “Başka Söz Söylemem”, “Sinha”, “Aşk Senfonisi” ve “O Dudaklar Bülbülleşiyor” gibi şarkıları seslendirmiştir. Umut Akyürek aynı zamanda evli ve bir çocuk annesidir. Eşi Oktay Ertuğrul ile 2005 senesinde evlenmiştir. Oktay Ertuğrul’da Türk Sanat Müziği sanatçısıdır ve “Arama Meni”, “Altın Hızma Mülayim” ve “Benimle Olmalısın” isimli şarkıları seslendirmiştir.



