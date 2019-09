Ünal Karaman: Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum

Uğurcan ve Koray’ın performansına değinen Karaman, “Uğurcan’a geçen sene Fenerbahçe maçında forma vererek başlamıştık. Bizim oyuncularımız öz güvenle sahada kalmaya gayret ediyorlar. Uğur çok iyi maç çıkardı. Yine Koray da öyle. Oynaya oynaya kendini gösterecekler” şeklinde konuştu.

"RAKİBİMİZ ÖNCE BİZİZ"

Her kulvarda rakiplerinin önce kendileri olduğunun altını çizen tecrübeli çalıştırıcı, “Bizim oynadığımız her maç kendi içimizde yarıştır. Biz kendimizle yarışıyoruz. Fenerbahçe-Trabzosnpsor maçları her zaman derbi ve güzel ortamlarda oynanan tatlı rekabeti olan bir maçtır. Rakibiniz her zaman kendinizsiniz. Biz kendimizi aşmaya gayret gösteriyoruz. Bugün kanat organizasyonları yaptık ama rakibi orta alanda karşılamada sıkıntılar yaşadık. Kontra çıkışlarda da etkili pozisyonlar bulduk. Pozisyon da verdik ama pozisyonlar da bulduk. Oyuncularımın sağlam duruşu ve mücadelesi ve oyundan son derece memnunum” ifadelerini kullandı.

"BİZ İNANDIĞIMIZ DOĞRULARLA HAREKET EDECEĞİZ"

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında yaşanan gerginliklerin artık son bulması gerektiğini söyleyen Karaman, “Bir şeylerin değişmesi lazım. Biz spor yapıyoruz. Bir şeyler yaşanmış olabilir. İki camia için kırgınlıklar olabilir. Biz adil bir sonla ve spora yakışır bir tavırla mücadele etmek istiyoruz. Biz geçen sene fair play’da derece yaptık. Bizim kimseye saygısızlığımız olmaz. Buna hakem de dahil, tüm spor paydaşları dahil. Biz bildiğimiz ve inandığımız doğrularla hareket edeceğiz” dedi.