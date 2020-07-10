UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Üzüntü duyuyoruz

Birle\u015fmi\u015f Milletler E\u011fitim, Bilim ve K\u00fclt\u00fcr \u00d6rg\u00fct\u00fc (UNESCO), T\u00fcrkiye'nin Ayasofya'n\u0131n stat\u00fcs\u00fcn\u00fc de\u011fi\u015ftirme karar\u0131ndan \u00fcz\u00fcnt\u00fc duydu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131.\nAYRINTILAR GEL\u0130YOR...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Masal Tad\u0131nda Odalar \u0130\u00e7in Sevimli Be\u015fiklerO \u00fclkede kan donduran olay! 8 ya\u015f\u0131ndaki \u00e7ocuk vah\u015fice katledildiB Vitamini eksikli\u011fi: Nedenleri, belirtileri, tedavisi