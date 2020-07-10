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UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Üzüntü duyuyoruz

DÜNYA HABERLERİ  | 10.07.2020 20:14 | Son Güncelleme

UNESCO, Ayasofya'nın yeniden cami olarak kullanılmasının yolunu açan Danıştay kararını reddettiklerini ve bu karardan üzüntü duyduklarını açıkladı.

UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Üzüntü duyuyoruz

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Türkiye'nin Ayasofya'nın statüsünü değiştirme kararından üzüntü duyduğunu açıkladı.

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