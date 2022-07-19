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  4. Üniversite öğrencisi 100 yaşındaki kadına tecavüz etti! Annesi ihbar etti köylüler linç edip öldürdü

Üniversite öğrencisi 100 yaşındaki kadına tecavüz etti! Annesi ihbar etti köylüler linç edip öldürdü

19.07.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllara durgunluk veren olay Kenya'da yaşandı! Embu şehrine bağlı bir köyde yaşayan 22 yaşındaki gencin 100 yaşında bir kadına tecavüz ettiği öne sürüldü. Hastane raporları sonucunda talihsiz kadının ölmeden önce tecavüze uğradığı tespit edildi. Köyde toplanan öfkeli kalabalık 22 yaşındaki Pius Mwireri isimli genci linç etti. 22 yaşındaki sapık öldürüldü.

Üniversite öğrencisi 100 yaşındaki kadına tecavüz etti! Annesi ihbar etti köylüler linç edip öldürdü

Kalabalık tarafından linç edilen saldırganın üniversite öğrencisi olduğu tespit edildi. Daha önce de sapkın vukuatları bulunan kişinin uyuyan kadınlara tecavüz etme girişiminde bulunduğu ifade edildi. Olayın duyulmasından sonra öfkeli halk, sapığın evine baskın düzenledi.

ÖFKELİ KALABALIK TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Emniyet ekipleri tarafından yapılan açıklamada ölen kişinin Kyeni hastanesi morguna kaldırıldığı belirtildi.

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TECAVÜZCÜYÜ ANNESİ İHBAR ETTİ

Öte yandan tecavüzcüyü öz annesinin ihbar ettiği de gelen bilgiler arasında. Başkent Nairobi'ye yaklaşık 80 kilometre ötedeki Kinyai köyünde yaşayan 22 yaşındaki gencin daha önce de hayvanları taciz ettiği öne sürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz Kenya
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