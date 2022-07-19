Üniversite öğrencisi 100 yaşındaki kadına tecavüz etti! Annesi ihbar etti köylüler linç edip öldürdü

Kalabalık tarafından linç edilen saldırganın üniversite öğrencisi olduğu tespit edildi. Daha önce de sapkın vukuatları bulunan kişinin uyuyan kadınlara tecavüz etme girişiminde bulunduğu ifade edildi. Olayın duyulmasından sonra öfkeli halk, sapığın evine baskın düzenledi.

ÖFKELİ KALABALIK TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Emniyet ekipleri tarafından yapılan açıklamada ölen kişinin Kyeni hastanesi morguna kaldırıldığı belirtildi.

TECAVÜZCÜYÜ ANNESİ İHBAR ETTİ

Öte yandan tecavüzcüyü öz annesinin ihbar ettiği de gelen bilgiler arasında. Başkent Nairobi'ye yaklaşık 80 kilometre ötedeki Kinyai köyünde yaşayan 22 yaşındaki gencin daha önce de hayvanları taciz ettiği öne sürüldü.





