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Üniversitede araştırma konusu oldu! İkisinin aynı yaşta olduğuna kimse inanmıyor

24.09.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da aynı yaştaki iki esnaf yan yana geldiğinde kimse ikisinin de aynı yaşta olduğuna inanmıyor. Yaşıtlarından 20 yaş genç gösterdiği söylenen Enver Koç'un bu durumu Uludağ Üniversitesi Spor Hekimliği Bölümü'nde araştırma konusu oldu. Koç, ''Yaptığım sporlar sayesinde sağlığıma kavuşup genç bir görünüme kavuştum. Spor yapmayan yaşıtlarımla yan yana geldiğimiz de kimse aynı yaşta olduğumuza inanmıyor. Bizi baba oğul sanıyorlar'' açıklamasında bulundu.

Üniversitede araştırma konusu oldu! İkisinin aynı yaşta olduğuna kimse inanmıyor

Bursa'da işinden her gün 20 kilometre uzaklıktaki evine koşarak giden esnaf yaşıtlarından 15-20 yaş genç gösteriyor. Akranlarıyla yan yana geldiğinde kimse ikisinin de aynı yaşta olduğuna inanmıyor. Kapalıçarşı'da esnaflık yapan Enver Koç, (63) 40'lı yaşlarında sağlık sorunları yaşayınca sigarayı bırakıp spor yapmaya başladı. Atletizme merak salan Koç, ulusal ve uluslararası maratonlara katılmanın yanı sıra her gün işinden evine koşarak gidip gelmeye başladı. Bu sayede sağlığına kavuşan Koç, yaşıtlarından da 15-20 genç göstermeye başladı. Şu an 63 yaşında olan esnaf; yaşıtlarıyla yan yana geldiğinde herkes onun yaşına inanmıyor.

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ORGANLARI DA YAŞINA GÖRE GENÇ

Enver Koç'un bu davranışı ve genç görünümü Uludağ Üniversitesi Spor Hekimliği Bölümü'nde araştırma konusu oldu. Yapılan testlerde organlarının da yaşına göre genç olduğu tespit tedildi.

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Genç görünmeyi spor yapmaya borçlu olduğunu ifade eden Enver Koç, "40'lı yaşlarında sağlık sorunları yaşayınca spor yapmaya başladım. Her gün iş yerimden 20 kilometre uzaklıktaki evime koşarak gitmeye başladım. Yaptığım sporlar sayesinde sağlığıma kavuşup genç bir görünüme kavuştum. Spor yapmayan yaşıtlarımla yan yana geldiğimiz de kimse aynı yaşta olduğumuza inanmıyor. Bizi baba oğul sanıyorlar. Spor yaparak genç ve sağlıklı kalmak mümkün" dedi.

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(İHA)

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