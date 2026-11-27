Dünya genelinde 2024 yılında yaklaşık 531 bin kişiye pankreas kanseri tanısı konulurken, 491 bin kişi bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Türkiye’de ise 2022 verilerine göre yılda yaklaşık 8 bin 600–8 bin 700 yeni vaka bildiriliyor. Sigara kullanımı, obezite ve diyabetin yaygınlaşmasıyla pankreas kanseri görülme sıklığının önümüzdeki yıllarda daha da artması bekleniyor. Buna karşılık tedavideki gelişmeler de umut verici. Ancak tedavide en önemli etken, hastalığın erken evrede yakalanması. Bunun için de pankreas kanseri şüphesini doğuran klinik belirtileri gözden kaçırmamak gerekiyor. Sindirim sistemi sorunları, sarılık ve sırt ağrısının, en sık karşılaşılan pankreas kanseri belirtileri olduğunu belirten Doç. Dr. Emre Bozkurt, “Özellikle göz aklarımızda sarılık, dışkılama alışkanlığının ve idrar renginin koyulaşması ciddi belirtilerdir” uyarısında bulunuyor.

SİNSİ HASTALIĞA ERKEN MÜDAHALE İÇİN BU 6 BELİRTİYE DİKKAT!

Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde düzenlenen “Pankreas Kanserinde Hikaye Değişiyor: Yeni Gelişmeler, Yeni Yaklaşımlar, Yeni Umutlar” başlıklı etkinlikte, hastalığın tanı ve tedavisindeki gelişmeler farklı uzmanlık alanlarından hekimlerin katılımıyla ele alındı. Hastaların da tedavi deneyimlerini paylaştıkları etkinlikte; Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Emre Bozkurt, Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Nurdan Tözün, Prof. Dr. Nesliar Eser Kutsal, Prof. Dr. Filiz Saçan, Nükleer Tıp Uzmanı Prof. Dr. Erkan Vardareli, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Aziz Yazar, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Faysal Dane, Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ufuk Abacıoğlu, Patoloji Uzmanı Doç. Dr. Davut Şahin ve Tıbbi Genetik Uzmanı Dr. Lamiya Aliyeva Javit pankreas kanserinde bütüncül ve kişiye özel yaklaşımın önemini anlattı. Programda ayrıca Diyetisyen Beyza Erdoğan Aksan ile Psikolog Zeynep Şevval Ekşi, tedavi sürecinde beslenme ve psikolojik desteğin rolüne ilişkin bilgi verdi.

PANKREAS NEDEN GEÇ BELİRTİ VERİYOR?

Etkinlikte pankreas kanserinin geç belirti vermesinin nedenleri de tartışıldı. Pankreasın karnın en arka kısmında adeta gizli bir konumda yer alması nedeniyle belirtilerin ancak tümörün büyüyüp diğer organlara baskı yapmasıyla ortaya çıktığını vurgulayan Doç. Dr. Emre Bozkurt,

“Tümör pankreasın dışına çıkarak mideye ya da safra yollarına baskı yaptığında sindirim sistemiyle ilgili sorunlar, sarılık veya sırt ağrısı görülebiliyor. Herkes zaman zaman hafif sırt ağrısı veya yemek sonrasında hazımsızlık yaşayabilir. Bunlar günlük koşuşturmada önemsenmeyebilir. Ancak sindirim sistemiyle ilgili şikâyetler devam ediyor; endoskopi, ultrason ve diğer incelemelere rağmen neden bulunamıyorsa ‘Altta yatan başka bir sorun olabilir mi?’ diye pankreasa da bakmak gerekir. Bu değerlendirme, küçük bir tümörü erken evrede yakalayıp başarıyla tedavi etmemizi sağlayabilir” diye konuştu.

UYGUN EVREDE TEŞHİS EDİLDİĞİNDE TEDAVİ ŞANSI YÜKSEK

Özellikle 50 yaşından sonra, daha önce diyabeti bulunmayan bir kişide şeker hastalığının ortaya çıkmasının da hastalığın belirtilerinden biri olduğuna işaret eden Doç. Dr. Emre Bozkurt, şu değerlendirmeleri paylaştı:

“Bir diğer önemli risk faktörü ise birinci derece akrabalarda pankreas kanseri bulunmasıdır. Bu kişilerde özellikle nedeni açıklanamayan sindirim sistemi şikâyetleri ortaya çıktığında pankreas kanseri yönünden araştırma yapılması gerekir. Pankreas kanseri tanısı alan hastaların tanı anında yaklaşık yüzde 15-20'sini doğrudan ameliyat edebiliyoruz. Sadece cerrahiyle tümörün çıkarılması hastalığın ortadan kaldırılması için yeterli olmayabilir. Tedavinin önemli bir bölümünü de kemoterapi oluşturur. Hastalığı uygun evrede yakaladığımız hastaları ameliyat sonrasında başarılı bir şekilde yıllarca takip edebiliyoruz.”

SİGARA VE OBEZİTE KANSERİ TETİKLİYOR

Pankreas kanseri görülme sıklığının arttığına da vurgu yapan Acıbadem Altunizade Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı ve Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Bozkurt, “Sigara kullanımının artması, özellikle ciddi bir risk faktörü olan obezitenin yaygınlaşması ve diyabetin toplumda daha sık görülmesiyle birlikte pankreas kanseri sıklığı da artıyor. 2040-2045 yıllarına yönelik projeksiyonlarda, ülkemizde yıllık vaka sayısının 8 bin 600 seviyelerinden 15-16 binlere çıkacağı öngörülüyor. Dünya genelinde ise pankreas kanseri vakalarında yüzde 70-80 oranında artış bekleniyor. Ancak hastalığın görülme sıklığındaki bu artışa karşılık, tedavi ve hastalığın kontrol altına alınması konusunda da önemli gelişmeler yaşanıyor. 1999 yılında pankreas kanseri tanısı alan bir hastaya sunduğumuz beş yıllık sağkalım oranı yüzde 4 seviyelerindeydi. Günümüzde ise beş yıllık sağkalım oranları yüzde 13-14 seviyelerine ulaşmış durumda. Diğer kanser türlerinde de benzer bir tarihsel gelişim görüyoruz. Kalın bağırsak ve mide kanserlerinde geçmişte çok daha sınırlı olan tedavi seçenekleri, bugün ameliyatsız tedavilere kadar uzanan bir gelişim gösterdi. RAS mutasyonunu hedefleyen yeni bir ilaç da, yeni tedavi seçeneklerinin önünü açması açısından da son derece önemli” değerlendirmesinde bulundu.

“ERKEN EVREDE TANI, TAM İYİLEŞME ŞANSINI ARTIRIYOR”

Pankreas kanserinin erken evrede çoğu zaman herhangi bir şikayete yol açmadığını belirten Acıbadem Altunizade Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Faysal Dane de, bu nedenle ortaya çıkan sağlık sorunlarının geciktirilmeden araştırılması gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Faysal Dane, “Pankreas kanserini erken evrede yakaladığımız hastalarda tamamen şifa sağlamak mümkün olabiliyor. İleri evre hastalıkta da son dönemde çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Daha önce hedeflenemeyeceği düşünülen bazı genetik değişikliklere karşı artık yeni tedavi seçenekleri geliştiriliyor. Pankreas kanseri hızlı ilerleyebilen bir hastalık olsa da bugün hastalığın ilerlemesini yavaşlatmanın yeni yollarını buluyoruz” dedi.

Pankreas kanseri hastalarının büyük bölümünde görülen RAS adlı genetik değişikliğin uzun yıllar boyunca doğrudan hedeflenemediğini söyleyen Prof. Dr. Dane, bu alanda geliştirilen yeni ilaçların ileri evre hastalar için umut verdiğine dikkat çekti. Dane, bağışıklık sistemini tümöre karşı harekete geçirmeyi amaçlayan tedaviler ve kanser aşılarına ilişkin çalışmaların da sürdüğünü ifade etti.

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