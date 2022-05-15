Üniversiteli Nezahat Tanas ve Zeynep Bağrıyanık kazada hayatını kaybetmişti! Kahreden detaylar...

Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğrencileri iki arkadaş Nezahat Tanas ve Zeynep Bağrıyanık, 15 gün sonra arkadaşları ile mezuniyetlerini kutlamak için bir restoranla görüşmeye gitti.

YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN...

Erzurum'da gazetecilik yapan Zafer Bağrınayık'ın kızı olan Zeynep ve kentin tanınan esnaflarından Ahmet Oğuz Tanas'ın kızı Nezahat, Çat Yolu mevkiindeki mekanla görüştükten sonra iki arkadaş yolun karşısına geçmek isterken kaza geçirdi.

O.K. yönetimindeki aracın çarpması sonucu yola savrulan kızlar kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Kaza kurbanı kızlar dün gözyaşları arasında toprağa verildi. 3 kardeşin 2'incisi olan Zeynep'in cenaze törenine kentte bulunan Çevre, Şehircilik ve İklimlendirme Bakanı Murat Kurum da katıldı. Cenaze töreninde Zeynep'in Gazeteci babası Zafer Bağrıyanık güçlükle ayakta durabildi.

OKULUN EN BAŞARILI ÖĞRENCİLERİYDİ

Sabah'ta yer alan habere göre; 2018 yılında başladıkları Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde tanışan Nezahat ve Zeynep üniversite yılları boyunca sıkı bir arkadaşlık bağı kurdu. Okulun en başarılı öğrencileri olan Nezahat ve Zeynep, mezuniyet hazırlıklarını da birlikte yürütüyordu.

BÖLÜM BİRİNCİSİ VE İKİNCİSİYDİLER

Sosyoloji Bölümünün birincisi olan Zeynep Bağrıyanık, 15 gün sonra gerçekleştirilecek olan mezuniyet töreninde bölüm birinciliği sıfatıyla yapacağı konuşmayı bile hazırlamıştı. Zeynep'in ardından bölüm ikincisi olan Nezahat ise arkadaşının heyecanını yaşıyordu.

AKADEMİSYENLİK HAYALİ KURUYORLARDI

Akademisyen olma hayali kuran ikili yüksek lisans başvurularını bekliyordu. Kazadan sonra gözaltına alınan otomobil sürücüsü O.K., emniyetteki işlemlerinin ardından Erzurum Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen O.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itiraz üzerine O.K. hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.



