Yer: İstanbul! Kontrolden çıkan araç gişe bariyerlerine çarptı

Samandıra gişelerinde sabah saatlerinde kontrolden çıkan bir otomobil, beton bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken olay nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

2 KİŞİ YARALANDI

Kaza, saat 07.00 sıralarında Samandıra gişelerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir sürücü, aracının kontrolünü kaybederek beton bariyerlere çarptı. Kazada araç sürücüsü ve yan koltuğunda bulunan yolcu yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar polis, ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Kaza nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Kaza yapan araç, vinçle kaldırılınca trafik normale döndü. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

