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Ünlü akını... Foodiefest kapılarını açtı: Müzik ve gastronomi bir araya geldi

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
20.05.2024 14:55
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Gastronomi ve müziği bir araya getiren Foodiefest etkinliği kapılarını açtı. ‘Önce yemek sonra müzik’ konseptiyle düzenlenen etkinlik ile katılımcılar hem müzik hem de gastronomi festivalini bir arada deneyimledi. Festivalde birçok ünlü isim sahne aldı.

Yemek ve müzik konseptini bir araya getiren Foodiefest etkinliği İstanbul Life Park’ta yoğun bir katılımla kapılarını açtı. Sokak lezzetleriyle donatılan etkinlik alanı, adeta bir gastronomi festivaline dönüştü. Lezzetli yemeklerin ardından, müzik dünyasının ünlü isimleri sahne aldı. Foodiefest, yemek ve müzik konseptini bir araya getirerek katılımcılara farklı bir deneyim sundu.

SOKAK LEZZETLERİ İLE LEZZET ŞÖLENİ

Etkinlik kapsamında sokak lezzetleri büyük ilgi gördü. Stantlar ve karavanlarda kurulan lezzet durakları festival alanını çevreledi. 50’den fazla hamburger, hotdog, kokoreç, tantuni gibi sokak lezzetleri festivale gelenlere sunuldu ve katılımcılara adeta bir lezzet şöleni yaşatıldı.

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MÜZİK DÜNYASININ ÜNLÜ İSİMLERİ SAHNEDEYDİ

Foodiefest, yalnızca yemekle sınırlı kalmayıp, müzik dünyasının popüler isimlerini de ağırladı. Cem Yenel’in açılışını yaptığı sahnede, Melis Fis de performans sergiledi. Ardından Ayhan Sicimoğlu’nun Latin ritimleriyle sahne aldığı gecenin ilerleyen saatlerinde şarkıcı Buray festival alanını coşturdu. Festival sahnesinin kapanışını ise Köfn grubu yaptı.

“İLK YILIMIZDA AMACIMIZA ULAŞTIK”

Life Park Genel Müdürü Neslihan Gencer, 'Önce Yemek, Sonra Müzik' konseptini oluşturduklarını söyledi. Gencer "Bütün yemek tutkunlarını Bir arada buluşturmak istedik. İlk yılımız bence amacına ulaştı. Beklentimiz üzerinden bir katılım gerçekleştirdi. Her yıl devam ettirmeyi düşünüyoruz. Konseptimiz yemekten çıktı. Sokak lezzetlerini bir araya getirdik. Bunu da güzel insanlarla yapmak istedik; Ona göre sanatçılarımız belirledik" dedi.

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"MÜZİK VE YEMEK İKİ BÜYÜK KEYİF"

Şarkıcı Buray, konser öncesinde "Bir insanın en güzel iki keyfi müzik ve yemek. İkisinin bir festival alanında birleşmesi harika. Yaz da geliyor, cıvıl cıvıl enerji. Bence herkesin ihtiyacı olan bir festival. Bahar modu, enerji güzel. Müzik güzel, yemekler güzel, daha ne olsun diye düşünüyor insan” diye konuştu.

YENİ ALBÜM VE KLİP ÇALIŞMALARI

Kasım ayında çıkan yeni albümü hakkında da bilgi veren Buray, 14 şarkıdan oluşan albümlerine büyük ilgi olduğunu belirtti. Albüm çıkışından sonra hangi parçaya klip çekeceklerine karar vermekte zorlandıklarını söyleyen Buray, "İnananların görüşlerini ve yorumlarını internetten takip ediyoruz. Onların zevkine göre öne çıkan parçalar vardı. Geçtiğimiz hafta iki tane klip çektik. Bir hikaye gibi senaryomuz var, iki şarkıya çekmiş gibi olduk. İkisi birbirini tamamlayan hikayeyi anlatıyor. 'Beduam Yok' ve 'Kalbime Kalbime'. Renkli bir klip oldu” ifadelerini kullandı.

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SUER: KEYİFLER YERİNDE

Oyuncu Sacit Suer de "Dizimizin finalini çekiyoruz. Bu hafta artık yeni sezon için yeni işlere bakacağız. Bugün de Life Park'a gelip hem lezzetleri tadıp hem de eğlenmeye geldik. Sanatçı arkadaşlarımız sahne alıyor keyifler yerinde" dedi.

Ayhan Sicimoğlu ise şunları söyledi:

"Güzel hava güzel konsept ve bugün hava iyi. Oksijenimiz bol. Çocukların gelmesini çok istiyorum. Alışsınlar müziklere danslara. Demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin parçası bunlar..."

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