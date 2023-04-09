Ünlü astrolog tarih verip uyardı! Canlı yayında Türkiye için söylediği iddialar korkuttu: Deprem, kuraklık ve daha fazlası!

Seher Kılıç YouTube programında astrolog Barış Özkırış'ı konuk etti. Geçmişte yaşanan olaylara dikkat çeken ünlü astrolog, "Bir kere o aks bizim için tehlikeli bir aks. Çünkü Türkiye'nin ikinci ve sekizinci evleri Kova ve Aslan. İkinci ev ağırlıklı olarak ekonomi ile ilgilidir. Sekizinci ev ise doğal afetler, krizler, güvenliği tehdit eden durumlar, kitle ölümleri, darbeler ve ihtilaller gibi konularla ilgilidir. Bir kere bu aksa geldiğinde genellikle bu durumlar yaşanıyor"

"2026 YILININ ŞUBAT AYINA DİKKAT!"

Bu aksın 18 - 19 senede bir kendini tekrar ettiğini söyleyen ünlü astrolog, "Ama bir de 18-19 yılın arasındaki bölümde tekrar tekrar ediyor. 2026 yılının şubat ayında çok önemli bir tutulma var. 17 Şubat günü Kova burcunun 28 derecesinde. Bu tutulma Türkiye'nin 8. evine denk geliyor. Mars da kova burcunda ve 8. evde o tarihler de, Plüton da kovada ve 8. evde."

"TÜRKİYE İÇİN RİSKLİ BİR TARİH!"

17 Şubat 2026 civarının Türkiye için riskli olduğunu söyleyen Özkırış şu ifadeleri kullandı:

"Harita ekonomiyi çökertebilecek, doğal afet yaratabilecek, kitle ölümü yaratabilecek, ülkenin güvenliğini çok büyük tehlike altına sokabilecek durumu anlatıyor. Bu da tabii ister istemez aklımıza İstanbul depremini de getiriyor. Çünkü İstanbul depremi bunların hepsini yapabilir. Ekonomiyi çökertebilir, ulusal güvenliği tehlike altına sokabilir, kitle ölümü yaratabilir. Maalesef böyle bir ihtimal var"

