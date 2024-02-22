Ünlü avukat Rezan Epözdemir Yargı dizisini sert eleştirdi! 'Bu nasıl bir aymazlıktır'

Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle izlenen Yargı dizisi her bölümüyle gündem olmayı başarıyor. Pazar akşamlarına damga vuran dizinin her sahnesi çok konuşuluyor.

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Yargı dizisi bu defa eleştirilerin hedefi oldu. Ünlü avukat Rezan Epözdemir Yargı dizisini sert eleştirdi.

Dizide ceza muhakemesine ilişkin kuralların fütursuzca ihlal edildiğini söyleyen Rezan Epözdemir sosyal medyada şu ifadeleri kullandı:

'Yargı dizisinde ceza muhakemesine ilişkin bütün kurallar ve ilkeler fütursuzca ihlal ediliyor. Yargı ile ilgili bir dizi yapıyorsunuz, bir hukuk danışmanınız yok mu? Bir hukukçudan görüş almıyormusunuz? Bu nasıl bir aymazlıktır...'







