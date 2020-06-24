Ünlü Çiftin Yolları Ayrıldı!

Ünlü çift Mert Fırat ve Hande Doğandemir yaklaşık 1 senelik beraberliklerine noktayı koydu!

Oyuncu Doğandemir'in, Ufak Tefek Cinayetler dizisinde oynayan sevgilisi Mert Fırat ve onun rol arkadaşı Gökçe Bahadır arasındaki yakınlaşma yüzünden sinirlerine hakim olamadığı iddia edildi.

Son dönemde Fırat ve Bahadır'ın yemek molalarında beraber görülmesi ve boş vakitlerini Bahadır'ın karavanında geçirmeleri Doğandemir'in ilişkiye nokta koymasına sebep oldu.

Daha önceleri de aralarında çıkan bu aşk dedikoduları için "Gökçe ile hiçbir ilişkim olmadı. Biz sadece rol arkadaşıyız." şeklinde cevap vermiş olan Fırat, Bahadır ile dışarıda da görüştüklerinin öğrenilmesi üzerine Doğandemir'i ikna edemedi.

Doğandemir 1 senelik ilişkilerini sonlandırdı.



