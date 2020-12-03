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Ünlü fenomen kayıptı! Alexis Sharkey çıplak halde ölü bulundu!

03.12.2020 11:04 | Son Güncelleme:
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Ünlü fenomen kayıptı! Alexis Sharkey çıplak halde ölü bulundu!

ABD'de bir süre önce kaybolan Instagram fenomeni Alexis Sharkey, Teksas'ın Houston şehrinde çıplak halde ölü bulundu. Ünlü fenomenin arkadaşı Alexis Sharkey'in bir çöp gibi kenara atıldığını söyledi.

Ünlü Instagram fenomeni Alexis Sharkey, ailesinin de doğruladığı üzere, kaybolmasının ardından ölü bulundu. Sharkey'nin annesi Stacy Robinault şu ifadeleri kullandı: "Mike ve ben, son derece üzülerek hepinize bildirmek isteriz ki Lexi'nin cesedi bulundu. Ailemize gösterdiğiniz sevgi ve sarf ettiğiniz nazik sözleriniz için size ne nasıl teşekkür edeceğimizi bilemiyoruz! Lütfen ailemizin ve dünyanın bu acı kaybının yasını tutmamız için bize bu zamanı tanıyın! Seni özleyeceğiz, canım!"

Ekran Alıntısı

Sharkey'in annesi kızının cinayete kurban gittiğini ve olayın kesinlikle kaza olmadığını dile getirdi.

Sharkey'nin eşi de Instagram'da, destekler için teşekkür ederken, eşinin kaybolmasıyla ilgili olumsuz yorumlarda bulunanlara tepki gösterdi. Tom Sharkey "Eşime ne olduğunu öğrenmek için polise her türlü yardımı ettim ve telefon görüşmeleri yaptım" diye konuştu.

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'BİR ÇÖP GİBİ ATILMIŞ'

26 yaşındaki fenomen, son gönderisinde Meksika'nın Tulum kentine taşınma isteğini vurgulayan bir paylaşımda bulunmuştu.

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Alexis'in cesedi, arkadaşı Tanya Ricardo'nun evinden sadece 5 kilometre uzakta bulundu. İki arkadaş en son cuma akşamı konuştu; Cumartesi günü film izleme planları vardı. Tanya, yaptığı açıklamada arkadaşının yol kenarına çırılçıplak, adeta bir çöp gibi atıldığını söyledi.

Tanya ayrıca, "Bunu ona her kim yaptıysa bulacağız. Gereken her şeyi yapacağız. Böylece huzur içinde yatabilir" ifadelerini kullandı.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Nasıl yaşarsanız, öyle ölürsünüz..
nasil yaşarsaniz öyle ölürsünüz nasil ölürseniz öyle dirilirsiniz. hadis şerif

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