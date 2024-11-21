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  4. Ünlü futbolcuyla adı aşk dedikodularına karışan Mia Khalifa, söylentilere sert tepki gösterdi! "Küçük yaştaki biriyle çıkmazdım"

Ünlü futbolcuyla adı aşk dedikodularına karışan Mia Khalifa, söylentilere sert tepki gösterdi! "Küçük yaştaki biriyle çıkmazdım"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
21.11.2024 12:24
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İtalya ve Arjantin basını özellikle son birkaç haftadır Mia Khalifa'nın eski bir Premier Lig futbolcusuyla ilişki yaşadığını konuşuyordu. Magazin kulislerinde Khalifa'nın ilişki yaşadığı futbolcunun Julian Alvarez olduğunu söylemesi üzerine ünlü isim sessizliğini bozdu. 31 yaşındaki Mia Khalifa hakkındaki aşk iddialarını reddederek sert tepki gösterdi.

Ünlü futbolcuyla adı aşk dedikodularına karışan Mia Khalifa, söylentilere sert tepki gösterdi! "Küçük yaştaki biriyle çıkmazdım"

Arjantinli forvet Julian Alvarez, Manchester City'den ayrılarak Atletico Madrid'e transfer oldu. Ünlü futbolcunun çocukluk aşkı, beden eğitimi öğretmeni ve sosyal medya fenomeni Maria Emilia Ferrero ile ilişkisi olduğu biliniyor. Ancak buna rağmen son dönemde Arjantin ve İtalya medyasında 24 yaşındaki futbolcunun Khalifa ile birlikte olduğuna dair söylentiler dolaşmaya başladı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ

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Söylentilerin çoğalması üzerine Mia Khalifa X (eski adıyla Twitter) açıklamasında, "Şunu açıklığa kavuşturalım: Kimseyle çıkmıyorum ve çıksaydım bile, kesinlikle 11 Eylül'de nerede olduğunu hatırlayamayacak kadar küçük yaştaki biriyle çıkmazdım" ifadelerini kullandı.

Khalifa daha önce iki kez evlendi; ilki lise sevgilisiyle, ikincisi ise İsveçli profesyonel şef Robert Sandberg ile. Lübnan asıllı Amerikalı medya kişiliğinin daha önce Porto Rikolu rapçi ve şarkıcı Jhayco ile ilişkisi olduğu ancak şu anda bekar olduğu söyleniyor.

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Mia Khalifa Julian Alvarez
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