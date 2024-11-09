Metal dedektörüyle okul bahçelerini gezinirken binlerce madeni para buldu! 12 bin TL değerinde: "Bu resmen hazine"

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok kullanıcısı "udomdat" tarafından paylaşılan görüntüler kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti. Okul bahçesine düşen madeni paraları bulmak için metal dedektörüyle arama yapan adam binlerce madeni para buldu.

Bulduğu madeni paraların görüntüsünü sosyal medyadan paylaşan adam, "Bu kadarını elde etmek kolay değil. Bunu fiziksel çaba, zaman ve benzin parasıyla takas etmeniz gerekiyor. Okul bahçesindeki hazineler" ifadelerini kullandı.

Klibinin paylaşılmasının ardından 1,7 milyon kez izlendi ve 46 bin beğeni topladı.