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Metal dedektörüyle okul bahçelerini gezinirken binlerce madeni para buldu! 12 bin TL değerinde: "Bu resmen hazine"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
09.11.2024 14:02
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TikTok'ta 'udomdat' kullanıcı adıyla paylaşılan gönderi kısa sürede viral olmayı başardı. Metal dedektörüyle okul bahçelerinde arama yapan adam binlerce madeni para buldu. Okul bahçelerine düşen paraları toplayan genç adam, paraların toplam değerinin 12 bin baht (yaklaşık 12 bin TL) olduğunu belirtti.

Metal dedektörüyle okul bahçelerini gezinirken binlerce madeni para buldu! 12 bin TL değerinde: "Bu resmen hazine"

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok kullanıcısı "udomdat" tarafından paylaşılan görüntüler kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti. Okul bahçesine düşen madeni paraları bulmak için metal dedektörüyle arama yapan adam binlerce madeni para buldu.

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Bulduğu madeni paraların görüntüsünü sosyal medyadan paylaşan adam, "Bu kadarını elde etmek kolay değil. Bunu fiziksel çaba, zaman ve benzin parasıyla takas etmeniz gerekiyor. Okul bahçesindeki hazineler" ifadelerini kullandı.

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Klibinin paylaşılmasının ardından 1,7 milyon kez izlendi ve 46 bin beğeni topladı.

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